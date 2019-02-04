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垃圾清運量比平日多六成 嘉市清潔隊今加班

2019-02-04 11:59聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

這幾天嘉義市垃圾清運量比平常日多6成，嘉義市長黃敏惠（第一排右七）今天到清潔隊慰...
這幾天嘉義市垃圾清運量比平常日多6成，嘉義市長黃敏惠（第一排右七）今天到清潔隊慰問。記者姜宜菁／攝影
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根據嘉義市環保局統計，嘉義市一天垃圾量約為200公噸，這幾天家家戶戶大掃除準備迎接新的一年，垃圾量暴增，這3天每日平均清運量達320公噸，比平常日多6成，嘉義市環保局清潔隊和焚化廠今天加班，在過年前夕協助清運家戶垃圾與大型舊家具等，趕在過年前讓嘉義市更加乾淨美麗。嘉義市長黃敏惠今天特別到清潔隊表達感謝，因為有大家，嘉義市是最乾淨的城市，以最美麗的姿態吸引全國觀光客。

黃敏惠表示，從上月21日到昨天，這段國家清潔周的期間內，共辦理了為民服務案件約2730件（平均每日195件以上），共清運垃圾3615.69噸，日平均高達258.26噸。黃敏惠指出，嘉義市平常日垃圾量大約200噸，越到過年垃圾量越多，最近這三天每日平均垃圾量高達320噸，同時大型舊家具的清運需求也更多，可見清潔隊同仁的辛勞，她代表市民朋友向清潔隊員獻上深深的感謝。

農曆春節連假進入第二天，嘉義市湧入大批返鄉人潮，這幾天，每個市場都擠滿了人潮採辦年貨，文化路夜市、家樂福夜市與各大賣場，都是人潮滿滿。

嘉義市環保局清潔隊提醒民眾，明日起至8日止（年初一到初四）停止收垃圾，2月9日大年初五，嘉義市第一次清運從上午9點起，依原垃圾車收運路線收運垃圾；下午3點起第二次清運，依照原垃圾車收運時間。2月10日年初六，周日停運垃圾，2月11日恢復正常清運。

嘉義市春節期間垃圾收運方式、時程。圖／嘉義市環保局提供
嘉義市春節期間垃圾收運方式、時程。圖／嘉義市環保局提供
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黃敏惠夜市年貨
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