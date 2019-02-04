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影／國運籤連年神準唱衰台灣？代天府想停辦 眾神否決

2019-02-04 11:16聯合報 記者周宗禎╱即時報導

南鯤鯓代天府去年請來知名學者專家解籤，依舊「趴著也中槍」。本報資料照片／記者周宗...
南鯤鯓代天府去年請來知名學者專家解籤，依舊「趴著也中槍」。本報資料照片／記者周宗禎攝影
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「神預測」蔡英文高票當選總統的台南北門南鯤鯓代天府，因接連幾年大年初一國運籤又都「神準」預言國運一年比一年差，遭許多挺綠名嘴網紅痛批「唱衰台灣」，原本去年廟方就打算不再抽國運籤，但鄉親一再要求決定續辦，但不主動解籤，而是請來知名教授專家解釋以免「趴著也中槍」，沒想到竟抽到歷來最差的下下籤，還是遭痛批，今年決定決定一了百了停辦，但重大決策需請示主神五府千歲，沒想到一再擲筊詢問竟都擲不出代表神明同意的「三聖筊」，廟方無奈，只好續辦，明天續抽國運籤，不過這回將保持沉默，請大家各自解讀。

南鯤鯓代天府香火鼎盛負有「王爺總廟」盛名，民國104年抽出「武則天坐天」國運籤，「鐵口直斷」蔡英文當選掀起各方討論大開知名度；不過接著民國105、106、107年抽出中下、下下籤，被認為「唱衰」國運，還有網友篡改籤詩流傳，廟方一再澄清依舊「中槍」，被迫報警解圍。

去年廟方因國運籤屢遭攻擊就已考慮停辦，後來續辦還請來專家學者解讀籤詩內容「避嫌」，仍是引來部分不滿的名嘴及律師呂秋遠等人反駁甚至提出完全不同解釋，結果對照去年整年狀況，竟一如籤詩預言般國運多舛，甚至廟方提醒經濟沒顧好會很慘九合一大選也應驗，廟方想停辦又遭神明「否決」，相關人員透露「辦不辦都難」，真的很無奈。

去年國運籤抽出「漢李廣父子陣亡」，內文「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」，雖學者宣稱六月後就能轉好，呂秋遠還詳細解說強調下下籤不一定不好，不過對照去年台灣面臨政治動盪、外交困境，以及九合一大選前後紛爭，不少信眾還是忍不住大讚「真是好神啊！」

「今年真的不能解籤了... 」，南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，日前廟方曾向五府千歲請示國運籤是否停辦，未獲神明同意，廟方只好續辦，但這回「只抽籤、不解籤」，明天一早抽出籤詩後「大家千萬別問我」，一切請「自由心證」，是好是壞各界就各自解讀吧！

南鯤鯓代天府去年請來知名學者專家解籤，依舊「趴著也中槍」。本報資料照片／記者周宗...
南鯤鯓代天府去年請來知名學者專家解籤，依舊「趴著也中槍」。本報資料照片／記者周宗禎攝影
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