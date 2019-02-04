古董選舉文宣 見證台灣民主發展

2019-02-04 11:04 中央社 嘉義市4日電



古物收藏迷高基榮蒐集古物時，也會從舊報紙堆中找到寶，他收藏的地方選舉公報、文宣，有些就夾在舊報紙堆中，包括前法務部長蕭天讚、「嘉義媽祖婆」許世賢的競選文宣。

高基榮表示，嘉義市有「民主聖地」稱號，每次「選前之夜」中央噴水池大車拚，動輒數萬人上街為支持對象加油，非常振奮人心。選舉期間，家裡總會出現許多候選人文宣，成為他小時候的玩具。

他說，早年物資較缺乏，孩子們沒什麼玩具，大人帶回家的競選傳單，就被孩子們拿來塗鴉、摺紙，或做成汽車、火車與輪船；只要幾張選舉文宣，就可讓孩子玩很久，至今回想起來，仍令人懷念。

自開始蒐集古物後，每逢有舊建築要拆除、房屋要改建，高基榮必定去「尋寶」，有時會從廢墟中找到寶，有時也會在舊報紙堆中找到多年前廣告紙、選舉公報或選舉文宣。

在收藏的選舉文宣中，有前嘉義市長許世賢競選立法委員的文宣，也有蕭天讚競選立委的文宣。蕭天讚當時的選區是「台灣省第四選區」，範圍涵蓋雲林縣、嘉義縣、台南縣與台南市。

許世賢生於公元1908年，之後在日本九州帝國大學醫學部深造，獲醫學博士學位，是台灣第一位女醫學博士，曾任嘉義市長與立委等，1983年過世。

蕭天讚曾任立委、法務部長、行政院政務委員、總統府國策顧問及中央通訊社董事長，2017年11月16日過世，享壽83歲。

高基榮說，從收藏的選舉公報中可發現幾十年來選舉公報大同小異，反而是候選人文宣、傳單因時代變遷而有不同，從中可看到民主演進過程。

高基榮回憶，他與姊姊曾登上候選人宣傳車發文宣，不料宣傳車駕駛與拿麥克風的候選人助理一言不合，兩人在車上吵了起來，吵架聲透過麥克風傳播出去，引起路人側目，讓他覺得非常尷尬，也見識到同陣營的人都會有不同意見的「民主」。