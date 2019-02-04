從百貨到醫院舊匾額 保留城市發展印記

2019-02-04 11:04 中央社 嘉義市4日電



古物收藏迷高基榮蒐集不少舊匾額，從百貨公司到醫院，包括日治時代日本人評價極高的嘉義市「振山醫院」感謝匾，及「嘉義縣戰時第一臨時醫院」匾額等，保留城市發展印記。

高基榮的收藏琳瑯滿目，除總計數百個「大同寶寶」、「SONY寶寶」、「日立快樂鳥」與「無敵鐵金剛」等公仔，也收藏不少舊匾額，包括機關行號匾、商店招牌匾與祝賀感謝匾等。

他說，早年蒐集「大同寶寶」時，認識代理商某電器行第2代，在這家老字號電器行角落，發現一塊塵封已久的檜木匾額；老闆知道他愛古物，就將匾額交給他收藏，自此開始收藏舊匾額。

最令高基榮津津樂道的是「振山醫院」病患康復後送給醫院的感謝匾，製作精美，陽刻貼金箔字體傳達對院長劉傳來妙手回春的感恩，誠意十足，見證贈匾者人情味。

高基榮說，「振山醫院」是前國民大會代表、已故醫師劉傳來開設於日治時代，曾獲日籍眼科專家極高評價，但醫院已歇業多年，現址已改為砂鍋魚頭店。

他說，這塊謝匾是10餘年前在台南市一家古物店發現，匾額上有「昭和七年壬申之夏」（公元1932年）字樣，雖然匾額字跡有些受損，但深具歷史意義。

高基榮收藏的匾額有些是從廢棄建材堆中搶救保存，從中找到了「台灣省立嘉義結核病防治院」招牌匾額，及幾只日治時代精美檔案櫃。

此外，他還收藏日治時代到1950、1960年代機關與知名商家招牌匾，包括「嘉義縣戰時第一臨時醫院」、「交通部嘉義郵電局中山路第一支局」、「茂丸百貨」、「金馬茶莊」與「天榮大旅社」等。

高基榮表示，收藏匾額雖占空間，但每塊舊匾額背後都有故事，樂趣就在於從中發現每塊舊匾額背後故事，及舊匾額與在地人的情感聯結，見證城市發展留下的歷史印記。