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校長媽咪用愛治校 發揮教育感動力

2019-02-04 00:15聯合報 記者吳佩玲╱即時報導

嘉義市私立立仁高中日前辦新舊任校長交接，新校長由高雄市明誠中學總務主任陳明華出任。歡送會上，氣氛離情依依，卸任校長柳雅梅以「規矩和愛成就未來」為治校理念，期許老師以父母之心、教育之愛陪伴孩子成長，孩子親暱地喊她「校長媽咪」。她說，讓上班、上學成為一件快樂的事，要先凝聚師生對學校的愛，回顧過去4年，帶給立仁最大改變是「打造立仁成為溫馨幸福的學習城堡」。

柳現年54歲，始終懷抱一顆上進心，持續進修，14年前取得台南大學教育經營與管理研究所博士，去年獲國立台南大學120周年校慶行政類傑出校友獎。投入教育界34年，教學對象從幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專到大學，實務經驗及行政資歷豐富，柳有7張教師證，在教育界少見。

立仁高中籃球隊是常勝軍，3年前女籃勇奪HBL乙級全國決賽第6名，破嘉義縣市26年來記錄；2年前男籃拿下HBL乙級全國決賽亞軍，刷新嘉義縣市記錄。去年男籃、女籃雙進HBL乙級全國決賽，是全國唯一男女皆擠進HBL乙級決賽的學校。柳雅梅每天進球場關懷籃球隊學生，每一場全國賽，都能見到「校長媽咪」溫暖身影，帶給孩子莫大鼓舞。

籃球隊員有8成來自弱勢家庭，孩子們在球場得到成就感，球隊像另一個家。女籃隊長侯懿真說，「校長媽咪」常帶點心到球場探望，格外關心受傷球員，將球員當自己孩子疼惜。男籃隊長羅偉愷則提到，球員們常品嘗校長八旬父親種在雲林縣鄉下的愛心香蕉，也很感謝「校長媽咪」協助奔走籌募球隊經費。

柳雅梅出身雲林縣水林鄉，深知教育是窮孩子翻身契機，擔任校長4年期間，每年捐款2萬4000元給天主教天仁扶幼社，認養2名立仁孩子。

2月1日退休後，柳暫時先放慢腳步，讓心情沉澱，問是否想再貢獻教育界，她說，一切隨緣，能多陪伴八旬父母是她退休後最感幸福的事。

立仁高中卸任校長柳雅梅（前排左五）本月1日交棒，她對籃球隊孩子視如己出，退休後第...
立仁高中卸任校長柳雅梅（前排左五）本月1日交棒，她對籃球隊孩子視如己出，退休後第一天仍應學生邀請從嘉義遠赴彰化溪湖，到球場觀賽打氣。圖／柳雅梅提供
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立仁高中超過三分之一學生來自弱勢家庭，卸任校長柳雅梅（中）4年任內，費心關懷經濟...
立仁高中超過三分之一學生來自弱勢家庭，卸任校長柳雅梅（中）4年任內，費心關懷經濟弱勢學子。圖／柳雅梅提供
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立仁高中校長柳雅梅本月1日卸任，男、女籃隊長送上特製的金色籃球，感謝「校長媽咪」...
立仁高中校長柳雅梅本月1日卸任，男、女籃隊長送上特製的金色籃球，感謝「校長媽咪」對籃球隊的長期支持。圖／柳雅梅提供
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立仁高中卸任校長柳雅梅（左）穿籃球隊學生特製的帽T球衣，內心洋溢幸福感。右是女籃...
立仁高中卸任校長柳雅梅（左）穿籃球隊學生特製的帽T球衣，內心洋溢幸福感。右是女籃隊員張菁芸。圖／柳雅梅提供
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立仁高中卸任校長柳雅梅（左）4年任內，費心關懷經濟弱勢學子，也凝聚師生向心力。圖...
立仁高中卸任校長柳雅梅（左）4年任內，費心關懷經濟弱勢學子，也凝聚師生向心力。圖／柳雅梅提供
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立仁高中卸任校長柳雅梅穿上籃球隊學生特製的帽T球衣，內心洋溢幸福感。圖／柳雅梅提...
立仁高中卸任校長柳雅梅穿上籃球隊學生特製的帽T球衣，內心洋溢幸福感。圖／柳雅梅提供
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立仁高中卸任校長柳雅梅（右）與嘉義女中校長蔡枳松是教育界夫妻檔，鶼鰈情深。記者王...
立仁高中卸任校長柳雅梅（右）與嘉義女中校長蔡枳松是教育界夫妻檔，鶼鰈情深。記者王慧瑛／攝影
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立仁高中卸任校長柳雅梅（前排中）任內相當關心籃球隊學生，和球隊情感緊密。圖／柳雅...
立仁高中卸任校長柳雅梅（前排中）任內相當關心籃球隊學生，和球隊情感緊密。圖／柳雅梅提供
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私立立仁高中卸任校長柳雅梅（右）本月1日交棒，陪伴八旬父母是她退休後最享受的事。...
私立立仁高中卸任校長柳雅梅（右）本月1日交棒，陪伴八旬父母是她退休後最享受的事。父親柳萬章（中）則是國中老師退休。圖／柳雅梅提供
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幼兒園大學教育認養
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