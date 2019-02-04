校長媽咪用愛治校 發揮教育感動力

2019-02-04 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩玲 ╱即時報導



嘉義市私立立仁高中日前辦新舊任校長交接，新校長由高雄市明誠中學總務主任陳明華出任。歡送會上，氣氛離情依依，卸任校長柳雅梅以「規矩和愛成就未來」為治校理念，期許老師以父母之心、教育之愛陪伴孩子成長，孩子親暱地喊她「校長媽咪」。她說，讓上班、上學成為一件快樂的事，要先凝聚師生對學校的愛，回顧過去4年，帶給立仁最大改變是「打造立仁成為溫馨幸福的學習城堡」。

柳現年54歲，始終懷抱一顆上進心，持續進修，14年前取得台南大學教育經營與管理研究所博士，去年獲國立台南大學120周年校慶行政類傑出校友獎。投入教育界34年，教學對象從幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專到大學，實務經驗及行政資歷豐富，柳有7張教師證，在教育界少見。

立仁高中籃球隊是常勝軍，3年前女籃勇奪HBL乙級全國決賽第6名，破嘉義縣市26年來記錄；2年前男籃拿下HBL乙級全國決賽亞軍，刷新嘉義縣市記錄。去年男籃、女籃雙進HBL乙級全國決賽，是全國唯一男女皆擠進HBL乙級決賽的學校。柳雅梅每天進球場關懷籃球隊學生，每一場全國賽，都能見到「校長媽咪」溫暖身影，帶給孩子莫大鼓舞。

籃球隊員有8成來自弱勢家庭，孩子們在球場得到成就感，球隊像另一個家。女籃隊長侯懿真說，「校長媽咪」常帶點心到球場探望，格外關心受傷球員，將球員當自己孩子疼惜。男籃隊長羅偉愷則提到，球員們常品嘗校長八旬父親種在雲林縣鄉下的愛心香蕉，也很感謝「校長媽咪」協助奔走籌募球隊經費。

柳雅梅出身雲林縣水林鄉，深知教育是窮孩子翻身契機，擔任校長4年期間，每年捐款2萬4000元給天主教天仁扶幼社，認養2名立仁孩子。