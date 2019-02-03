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「笑倒萬里長城」？ 白河旅遊業者創新玩法迎新春

2019-02-03 15:13聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市白河區六溪里「台灣萬里長城」遊樂區，業者春節推出「笑倒萬里長城」活動，邀遊客新春來此登高征服小長城，仰天長「笑」，「聲量」分貝破表者，還能拿小禮物。

業者林士榮表示，孟姜女救夫哭倒萬里長城，象徵悲痛的過去；笑倒萬里長城，意涵著嶄新的未來。希望藉由活動告訴大家，不用訴諸悲情，要迎接喜氣，每個人都能用「笑」順運途，讓新年到來處處洋溢歡笑、喜氣，用歡樂擊垮不順遂。

林士榮花10年打造這座「濃縮版」萬里長城，一磚一瓦復刻中國本尊，設有山海觀、英雄關、美人關，沿途還有上百尊兵馬俑站崗，全長約3公里長，至高點「烽火台」可360度環景觀看周遭山巒，有如塞外風情，讓初次造訪者驚豔不已。

林士榮今天還「示範」扮演皇帝，率三名格格上演行動劇，「愛妃，過年不能哭，來！我們用歡笑征服長城」，他猛力大笑三聲，分貝數破125，長城布景應聲後仰，果然「笑倒萬里長城」，現場笑聲連連。

創意關卡吸引現場民眾挑戰，有女生連闖三次都卡關，只差一分貝，懊惱不已。遊客大叔說「有點難又不會太難」丹田要用力，慢慢釋放來拉長拉高笑聲，掌握要訣就能笑倒。

林士榮表示，為讓大家釋放負能量，破關標準設在125分貝，免費參加，希望人人有獎，都能拿到紀念品。

內部的影城建物，是許多知名戲劇拍攝地點。記者謝進盛/攝影
內部的影城建物，是許多知名戲劇拍攝地點。記者謝進盛/攝影
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花逾10年打造「濃縮版」萬里長城的林士榮(右二），將一磚一瓦復刻中國本尊，設有山...
花逾10年打造「濃縮版」萬里長城的林士榮(右二），將一磚一瓦復刻中國本尊，設有山海觀、英雄關、美人關，沿途還有上百尊兵馬俑站崗。記者謝進盛/攝影
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現場遊客拿起大聲公大分貝爭取最好成績。記者謝進盛/攝影
現場遊客拿起大聲公大分貝爭取最好成績。記者謝進盛/攝影
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現場擺放古早牛車設施，小朋友乘坐體驗。記者謝進盛/攝影
現場擺放古早牛車設施，小朋友乘坐體驗。記者謝進盛/攝影
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台南白河縮小版的萬里長城，全長約3公里長，至高點「烽火台」可360度環景觀看周遭...
台南白河縮小版的萬里長城，全長約3公里長，至高點「烽火台」可360度環景觀看周遭山巒。記者謝進盛/攝影
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