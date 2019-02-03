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影／米堤大飯店總經理李麗裕 除夕前回鄉辦愛心餐會

2019-02-03 14:52聯合報 記者魯永明╱即時報導

換肝重生的溪頭米堤大飯店總經理李麗裕，與擔任董事長的胞弟李麗生，兄弟30多年回饋家鄉嘉義縣，每年除夕前回出生地布袋鎮過溝，發送弱勢族群紅包及孝悌學生獎助學金，鑑於823水災災情慘重，雖景氣差，兄弟仍大手筆捐助500萬元，送逾700個紅包，中午在建德宮廣場席開170桌與逾千名鄉親來賓團圓，熱鬧溫馨。

在李麗裕兄弟促成下，不同政黨縣長翁章梁與市長黃敏惠同框牽手， 李麗裕說「希望縣市不分藍綠，大家以後一起合作，好不好?很棒是不是!」，台下響起熱烈掌聲。

來賓還有前法務部長施茂林，現任法務部次長蔡碧仲夫婦，前僑委會委員長張富美及台北市長柯文哲親信市政顧問蔡壁如等，展現李麗裕兄弟「跨藍綠白」政商人脈，來賓讚揚他們回饋鄉里善行；李麗裕熱心公益企業家，獲選輔仁中學及台北大學等校傑出校友，學校代表參加。

8年前李麗裕罹肝癌換肝重生後，積極投入公益關懷弱勢，為偏鄉學童辦英文營，送學校鋼琴，辦音樂會等，他說，每年有人等他發紅包，與鄉親餐敘很開心，823水災家鄉災情慘重，回鄉送愛不能少。鄉親們拿到紅包笑開心直說「李總兄弟足感心!」。

66歲李麗裕與小他2歲胞弟李麗生，經商有成創辦「榮鑫集團」，事業跨紡織、不良債權 、不動產、機電及米堤飯店等，兄弟延續父親李清標為善好施回饋鄉里理念，過年前發紅包辦餐會，款待低收入戶、長輩、新住民、社區志工及孝悌學生等。

李麗裕走出肝癌陰影改變造型，蓄長髮留鬍子，遠看像外國人，還以換肝經驗，投入保肝活動，獲肝病防治基金會執行長許金川頒給感謝狀。李麗裕說「我換過肝，比誰都了解肝臟重要，宣傳保肝更有說服力！」。

溪頭米堤大飯店總經理李麗裕，與胞弟李麗生兄弟，中午在布袋建德宮廣場席開170桌與...
溪頭米堤大飯店總經理李麗裕，與胞弟李麗生兄弟，中午在布袋建德宮廣場席開170桌與逾千名鄉親來賓團圓過年，熱鬧溫馨。記者魯永明／攝影
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溪頭米堤大飯店總經理李麗裕，與胞弟李麗生兄弟，中午在布袋建德宮廣場席開170桌與...
溪頭米堤大飯店總經理李麗裕，與胞弟李麗生兄弟，中午在布袋建德宮廣場席開170桌與逾千名鄉親來賓團圓過年，熱鬧溫馨。記者魯永明／攝影
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在李麗裕(右二)與弟弟李麗生(左二)促成下，不同政黨縣長翁章梁(右三)與市長黃敏...
在李麗裕(右二)與弟弟李麗生(左二)促成下，不同政黨縣長翁章梁(右三)與市長黃敏惠(左三)同框牽手， 李麗裕說「希望縣市不分藍綠，大家以後一起合作，好不好?很棒是不是!」，台下響起熱烈掌聲。記者魯永明／攝影
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溪頭米堤大飯店總經理李麗裕，與胞弟李麗生兄弟，返鄉發紅包，中午在布袋建德宮廣場席...
溪頭米堤大飯店總經理李麗裕，與胞弟李麗生兄弟，返鄉發紅包，中午在布袋建德宮廣場席開170桌與逾千名鄉親來賓團圓過年，熱鬧溫馨。記者魯永明／攝影
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紅包肝癌僑委會
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