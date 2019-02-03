另類「車神」 老董新春展2萬餘輛迴力車

2019-02-03 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南安定古寶無患子生技公司，大年初一至初六推出「古寶好過年」系列活動，業者除展出收藏的2萬餘輛各類模型車，除有好玩的無患子體驗，還推出產品限量好康活動，一年僅一檔，預料將吸引搶購熱潮。

古寶無患子生技公司成功塑造樂活、天然商品特色，擠入國內知名清潔用品大廠，其實，董事長王高榮早年更是日本第二大玩具車代工廠，本身也蒐集許多「名車」；估計逾2萬輛。

王高榮收藏數以萬計日本迴力車、模型車，被同好戲稱是「車神」、「全台最多車的男人」，依循往年，今年配合春節連假，免費對外展，有各式警用、消防、卡通、職棒、F1、重機超跑等等主題車，許多早已絕版，大部分都是實體車等比例縮放，相當有看頭。

這項名為「古寶過好年」系列活動，2月5日至10日（大年初一至初六）上午9點到下午5點，在安定區古寶無患子故事園區登場，不收門票，安排有骨董玩具、無患子洗衣、限量珍藏迴力車、七彩沐浴鹽、懷舊農具等，還有有滾鐵圈、罐頭獨輪車古童玩等。洽詢電話（06）5923840