罕見供奉豬母娘娘 小祠堂豬年引話題

2019-02-03 10:37 中央社 台南3日電



台南市北門區井仔腳鹽田旁一座外觀不起眼的小祠堂鎮海將軍廟，供奉罕見的「豬母娘娘」，相傳當年是因一頭懷孕母豬在當地溺斃後設立，在農曆豬年即將到來時再掀話題。

台灣各地廟宇、祠堂很多，但供奉豬的相當罕見。鎮海將軍廟中供奉一尊人身豬臉神像，頭上還戴著緊箍圈，據說是全台唯一。

當地居民相傳，早年在附近有一條被稱為「豬屠溝」的排水溝，是當時宰殺豬隻的地方。有一次一名屠夫不忍宰殺一頭懷孕母豬，母豬被放生後跑到井仔腳；但因偷吃當地住戶餵養牲口的飼料，在居民驅趕下落海溺斃。

相傳母豬溺斃後，當地多名居民相繼生病，農牧收成不順利。居民請示當地信仰中心興安宮神明後，神明指示將母豬封為「鎮海大將軍」，並由居民立像祭祀。

興安宮主委洪鶴年說，現有祠堂是在民國66年興建；豬母娘娘神像曾在97年遭竊，現在的神像是100年仿原貌重製。神像額頭上掛有類似孫悟空頭上的緊箍圈，透露出興安宮主祀的紀府千歲「給予成神，也給予約束」的意思。

鎮海大將軍廟平時有附近居民、漁民及釣客帶供品、香燭膜拜祈求平安。供品常見地瓜葉及水果，豬肉則被當地居民視為禁忌品，不能帶到祠堂內。

洪鶴年表示，興安宮在農曆大年初一到初六首辦「緣定終生、愛在井仔腳」新春文化藝術季，民眾可利用假期造訪鹽田，並到興安宮走春、參香祈福。