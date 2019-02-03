捕獲2條巨大午仔魚賺3萬元 如同中樂透

2019-02-03 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



明天除夕，嘉義縣沿海東石鄉漁市場今天年節前最後一天拍賣，熱門年菜象徵「年年有餘、興隆昌盛」的白鯧魚，愈到過年愈難買到，目前也是高經濟魚種「午仔魚」捕獲期，有名漁民日前出海捕獲2條各長近百公分，各重14公斤的巨大午仔魚，以每公斤1200元拍賣，賺進3萬3600元，漁民笑呵呵好過年。

漁市場蔡姓承銷人說，愈到過年，熱門搶手白鯧價格愈高，目前每公斤拍賣價逾2000元，野生白鯧體型最大不超過5公斤，反觀午仔魚體型較大，有名漁民日前出海在東石外海，幸運捕獲2條各長近百公分，各重14公斤巨大午仔魚，以每斤1200元拍賣，被海產餐廳買走，漁民荷包進帳3萬3600元，如中樂透般開心。

午仔魚油脂豐富，肉質軟嫩，一般做生魚片，民間流傳好吃魚類俗諺：「一午二鮸三嘉鱲」；「一午二鯧三白腹」；「一午二紅沙三白鯧」；第一全都是「午」，也就是午仔魚，以說明牠的排名及美味度。

蔡姓承銷人說，每年入冬過年前是午仔及鯧魚捕獲期，白鯧分為太平洋白鯧、印度白鯧，都是海洋野生魚種，人工養殖技術未成熟，面對氣候變遷和漁民過度捕撈的雙重壓力，族群量愈來愈少，加上過年需求增加，價格居高不下。