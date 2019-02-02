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雲縣斗六花燈展 市長穿200公斤重「變形金剛」迎新春

2019-02-02 22:00聯合報 記者邱奕能╱即時報導

雲林縣斗六市公所每年在春節期間，於市區布置花燈行之有年，公所今晚在圓環為主燈「金豬報喜年年有魚送財來」點燈，歡欣氣氛讓斗六市長林聖爵穿上200公斤重的「變形金剛」，搭配全國唯一的使用彩繪圖騰方式的Q版發財豬，讓今晚的斗六充滿年味氣氛。

林聖爵穿上變形金剛裝，短短邁出10公尺，就讓他脫下頭盔時滿頭大汗，但他仍笑著說「只要讓市民開心，看見斗六更好就好」，林也說，以往都是在年後點亮花燈，難免賞味期較短，今年特地提前在斗六圓環點燈，就是為了讓市民更加體會到過年的氣氛，不怕你來，就怕你來了之後意猶未盡。

今年斗六主燈「金豬報喜年年有魚送財來」，由榮獲2019美國聯合國世界傑出華人藝術貢獻獎的妙員文化藝術團創辦人黃鈺珍策展，配合光影藝術噴水池，是全國唯一以彩繪圖騰的方式呈現可愛逗趣的Q版發財豬，身上還有斗六在地文化特色的柚子花點綴，

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣議員賴淑娞等也到場同歡。張麗善同樣也誇獎林聖爵「搏命」演出，讓眾人會心一笑，同時也感謝廠商出錢出力，讓斗六圓環風華再現。

另，斗六市雲中街文創聚落也將以文創市集結合寫春聯、剪花紙等傳統的過年習俗，還有「小人物、小土地、小滿足」過年不打烊的三小市集，邀市民朋友們共同來度過一個不一樣的春節。

雲林縣斗六市公所每年在春節期間，於市區布置花燈行之有年，公所今晚在圓環為主燈「金...
雲林縣斗六市公所每年在春節期間，於市區布置花燈行之有年，公所今晚在圓環為主燈「金豬報喜年年有魚送財來」點燈，歡欣氣氛，讓斗六市長林聖爵（右一）穿上200公斤重的「變形金剛」，博得眾人一笑。記者邱奕能／攝影
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雲林縣斗六市公所每年在春節期間，於市區布置花燈行之有年，公所今晚在圓環為主燈「金...
雲林縣斗六市公所每年在春節期間，於市區布置花燈行之有年，公所今晚在圓環為主燈「金豬報喜年年有魚送財來」點燈，雲林縣長張麗善（左三）、副縣長謝淑亞（左二）、縣議員賴淑娞（左一）等也到場同歡。記者邱奕能／攝影
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雲林縣斗六市公所每年在春節期間，於市區布置花燈行之有年，公所今晚在圓環為主燈「金...
雲林縣斗六市公所每年在春節期間，於市區布置花燈行之有年，公所今晚在圓環為主燈「金豬報喜年年有魚送財來」點燈。記者邱奕能／攝影
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斗六文創花燈
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