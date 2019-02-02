親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不尊重「以核養綠」公投？蘇貞昌：過去政策錯誤

庹宗華醉鬧華航驚傳騷擾空姐 下機遭航警帶走

美呆了！台南鹽水月津港燈節啟燈秀超驚豔

2019-02-02 19:53聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南鹽水月津港燈節今晚點燈後浪漫登場！台南市政府表示，台南月津港燈節已成台灣春節期間最具藝術的燈會，每出均吸引逾5、60萬人潮，春節期間預計又會湧入賞燈及拍照打卡人潮。

今年開幕式首度移師至信義路橋旁，由市長黃偉哲和議長郭信良、文化部次長蕭宗煌等人共同啟動鈕，結合劇場式大型水面光雕投影裝置〈Aqua Mira〉及特效煙火，開啟「2019月津港燈節」之序曲，黃偉哲也宣告月津港「夜之美術館」計畫正式啟動。

文化局長葉澤山表示，今年燈節以「隨光呼吸」為主題，共設置32件藝術燈景，邀請來自法國、日本、巴西等18個國內外擅長新媒體與科技藝術的當代藝術團隊參展，運用循環的動線布局於蜿蜒的河域之中。

分別以「環境的呼喚」、「時間的旅行」、「我與你的風景」等三個場景，創造三種不同「月亮」氛圍，交融著鹽水的風土民情與自然環境，讓觀者更能依自己的頻率與方向任意走入其中、成為風景的主角之一，與藝術品一起隨光呼吸，在30天展期中將帶給全國民眾不一樣的視覺饗宴！

文化局今年再度邀請法國團隊Groupe LAPS帶來全球首演、最新創作的作品〈THE FROGGS〉，由燈管人呈現演奏者的動態，在月津港水域打造出水上舞台，上演一場別開生面的燈管樂團秀。藝術團隊也在信義橋設置長達100公尺的水域藝術裝置，搭配水幕動畫、投射鏡球，在昨晚開幕式擔綱演出，帶來別開生面的視覺感受！

文化局長葉澤山表示，今年因應前瞻計畫水環境整治工程，燈節水域範圍由公1、公17及公18-1的主燈區，延伸至過信義路橋的公18-2水域拱橋，開幕地點旁的公18-2水域以大型燈光劇場規劃。

黃偉哲也宣布，未來台南市政府將配合前瞻基礎建設計畫工程，逐步打造「夜之美術館」，朝向「優質化、常態化、廣域化、藝術化」永續經營，使「月津港燈節」品牌效益延伸到全年，打響「四月津」的名號，讓鹽水朝向小而精緻的歷史藝術城鎮發展前進！

台南鹽水月津港燈節啟燈開幕秀令人驚艷。記者吳淑玲/攝影
台南鹽水月津港燈節啟燈開幕秀令人驚艷。記者吳淑玲/攝影
分享
台南鹽水月津港燈節啟燈開幕秀令人驚艷。記者吳淑玲/攝影
台南鹽水月津港燈節啟燈開幕秀令人驚艷。記者吳淑玲/攝影
分享
台南鹽水月津港燈節啟燈開幕秀令人驚艷。記者吳淑玲/攝影
台南鹽水月津港燈節啟燈開幕秀令人驚艷。記者吳淑玲/攝影
分享
台南鹽水月津港燈節啟燈開幕秀令人驚艷。記者吳淑玲/攝影
台南鹽水月津港燈節啟燈開幕秀令人驚艷。記者吳淑玲/攝影
分享

月津港文化局黃偉哲
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

林內土地公廟占用部分鐵路用地 立委爭取終露曙光

2019-02-02 15:40

吃過牛奶果？營造老闆用蓋房子理念種水果

2019-02-02 15:20

年關到當市長分身 黃偉哲太太劉育菁送弱勢年菜

2019-02-02 13:39

嘉市3大批發市場貨源充足 市民忙著採買

2019-02-02 10:44

仿日本農產直賣所 過年來買青農友善農產品

2019-02-02 09:24

存封10年蔣經國匾額重見天日 北港朝天宮正殿上架

2019-02-02 07:58

到高鐵的路比搭高鐵貴！一通電話促成台西線快捷客運

2019-02-01 23:24

嘉義東石掌潭村靠這味 重啟社區食堂

2019-02-01 23:10

彈藥庫全列歷史建築 嘉義番路鄉長反對

2019-02-01 23:06

嘉市教育處長葉國樑 要當教育示範城市

2019-02-01 23:02

大埔戀愛島浪漫打卡 曾文湖畔新春抽獎砂鍋魚頭

2019-02-01 20:41

華山嘉義縣市送出1320份年菜 義工幫孤苦老人大掃除

2019-02-01 19:57

香嫩好吃港式蘿蔔糕 挹注東石掌潭社區站起來

2019-02-01 19:28

運河星鑽下月完工 新臨安橋、金華橋終於要通了

2019-02-01 18:13

影響風水？路口反光鏡被噴成血紅色

2019-02-01 18:06

年前傳愛 350份愛心年菜送抵雲林斗南弱勢家庭

2019-02-01 15:59

全台最靈財神廟助人躲金融風暴 前身竟是「鬼屋」

2019-02-01 14:34

黃敏惠賀歲影片 帶你飽覽嘉義之美

2019-02-01 12:30

阿伯一通電話促成雲林快捷通車 交通部長親送鄉親上車

2019-02-01 11:21

竹子枕木編造鐵道茶屋 奮起湖收回14處林地新景點

2019-02-01 10:39

影╱霸氣女警喝斥雙刀男就逮 女副市長贈茶表揚

2019-02-01 09:51

百年神像攝影展 為新港無價珍寶留下紀錄

2019-02-01 08:08

影╱1萬8千公斤「米山」 台南後壁泰安宮新春有看頭

2019-02-01 08:08

春節阿里山和奮起湖交通疏導 遊客可選搭接駁車

2019-02-01 07:59
看更多

熱門文章

阿公照顧失智妻10年 天天「拍照」背後有洋蔥

2019-02-01 22:24

存封10年蔣經國匾額重見天日 北港朝天宮正殿上架

2019-02-02 07:58

所長的加料大蒜水餃 警抽中新年不上班

2019-02-02 14:15

幸福企業關心校園安全 台懋尾牙認養2所小學保全經費

2019-02-01 23:00

福和客運1550、1558路線 交通部准泰樂客運接手

2019-02-02 13:55

員林市光明街滿額抽好禮 市長要送五帝錢祝大家幸福

2019-02-01 22:14

宗教燈遭惡搞 高觀光局：高雄燈會討論度超越台灣燈會

2019-02-02 12:36

大家都愛跳愛河？不僅能示愛...林青霞一跳成影后

2019-02-02 10:00

影╱紫南宮春節每天湧入10萬人 只需30名志工全靠這招

2019-02-02 10:45

影╱改善高雄空汙出重拳 韓國瑜要台電不能怠惰

2019-02-02 11:39

北市增3處古蹟 2處歷史建築

2019-02-01 23:13

徐榛蔚宣布 花蓮縣1萬5幼兒教育券向下發放至2歲

2019-02-02 12:47

基隆情人湖地標金雞蛋大變身 在地與瀕絕植物成彩衣

2019-02-02 08:00

影／朱立倫桃園龍元宮發紅包袋 強調團結拚經濟

2019-02-02 10:55

油門勿「催落去」 北宜公路區間測速4月起上路

2019-02-01 23:50

機場湧現返鄉人潮 金門縣長楊鎮浯接機送福袋

2019-02-02 15:50

仿日本農產直賣所 過年來買青農友善農產品

2019-02-02 09:24

影／南投埔里水上燈會亮麗登場 光影倒映超吸睛

2019-02-01 20:29

台東返鄉列車 饒慶鈴北上發紅包袋

2019-02-02 10:35

不滿圖利特定對象 台中2計程車隊抵制刷敬老卡

2019-02-01 22:31

馬、吳、王大年初四高雄拚人氣 韓國瑜不相陪

2019-02-02 11:29

花博閉幕表演 2團體演出經費遭砍

2019-02-01 22:42

陽明山櫻花漸開 仰德大道春節連假彈性交管

2019-02-02 12:27

放棄台灣燈會…彰縣府：財政困難 魏明谷：可募款

2019-02-01 23:27

台中700公尺年貨大街！盧秀燕發1688份小紅包

2019-02-02 15:27

發紅包！台中天津商圈明天發1688個10元紅包排隊領取

2019-02-01 21:17

春節9天連假起跑！台中花博僅除夕休園

2019-02-02 11:22

超速、事故減少！科技執法 北市隧道將跟進

2019-02-01 23:54

美食新天地／客家早餐buffet 45道菜天天換

2019-02-01 23:58

過期吐司、壞鞋通通捐 社福團體忙昏頭

2019-02-02 08:02

年關到當市長分身 黃偉哲太太劉育菁送弱勢年菜

2019-02-02 13:39

冷氣冰箱舊換新 領補助省電費

2019-02-01 23:29

歐洲進口女裝全部1折 新北執行署跳樓大拍賣

2019-02-02 17:20

到高鐵的路比搭高鐵貴！一通電話促成台西線快捷客運

2019-02-01 23:24

春節氣氛濃 金門菜市場湧現採買人潮

2019-02-02 17:22

嘉市教育處長葉國樑 要當教育示範城市

2019-02-01 23:02

一例一休衝擊 中途之家少收11園生

2019-02-01 23:30

九族櫻花祭開始 穿浴衣搭人力車賞櫻體驗東洋風情

2019-02-02 15:42

應徵助人工作 當「小流氓的父親」20年無悔

2019-02-01 23:35

台中運動局長李昱叡：巨蛋4年內動工

2019-02-01 22:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top