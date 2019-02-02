美呆了！台南鹽水月津港燈節啟燈秀超驚豔

2019-02-02 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南鹽水月津港燈節今晚點燈後浪漫登場！台南市政府表示，台南月津港燈節已成台灣春節期間最具藝術的燈會，每出均吸引逾5、60萬人潮，春節期間預計又會湧入賞燈及拍照打卡人潮。

今年開幕式首度移師至信義路橋旁，由市長黃偉哲和議長郭信良、文化部次長蕭宗煌等人共同啟動鈕，結合劇場式大型水面光雕投影裝置〈Aqua Mira〉及特效煙火，開啟「2019月津港燈節」之序曲，黃偉哲也宣告月津港「夜之美術館」計畫正式啟動。

文化局長葉澤山表示，今年燈節以「隨光呼吸」為主題，共設置32件藝術燈景，邀請來自法國、日本、巴西等18個國內外擅長新媒體與科技藝術的當代藝術團隊參展，運用循環的動線布局於蜿蜒的河域之中。

分別以「環境的呼喚」、「時間的旅行」、「我與你的風景」等三個場景，創造三種不同「月亮」氛圍，交融著鹽水的風土民情與自然環境，讓觀者更能依自己的頻率與方向任意走入其中、成為風景的主角之一，與藝術品一起隨光呼吸，在30天展期中將帶給全國民眾不一樣的視覺饗宴！

文化局今年再度邀請法國團隊Groupe LAPS帶來全球首演、最新創作的作品〈THE FROGGS〉，由燈管人呈現演奏者的動態，在月津港水域打造出水上舞台，上演一場別開生面的燈管樂團秀。藝術團隊也在信義橋設置長達100公尺的水域藝術裝置，搭配水幕動畫、投射鏡球，在昨晚開幕式擔綱演出，帶來別開生面的視覺感受！

文化局長葉澤山表示，今年因應前瞻計畫水環境整治工程，燈節水域範圍由公1、公17及公18-1的主燈區，延伸至過信義路橋的公18-2水域拱橋，開幕地點旁的公18-2水域以大型燈光劇場規劃。