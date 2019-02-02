親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

女遭恐怖情人大卸7塊 內臟幾乎被狗啃光

林內土地公廟占用部分鐵路用地 立委爭取終露曙光

2019-02-02 15:40聯合報 記者邱奕能╱即時報導

鄰近雲林縣境內林內火車站供奉土地公的福德宮，是當地信仰中心，卻因70多坪廟地有20多坪土地產權屬鐵路局，面臨被收歸國有的窘境，立法委員劉建國3年前接到民眾陳情，幾經協調，鐵路局於日前南下雲林，讓廟方與信徒的企盼露出一線曙光。

林內福德宮因佔用鐵路用地，廟方除了按時需要付2500元「佔用補償金」再加上廟方所建遮雨棚被視為違建，另外再需賠償5000元，每月租金及罰金共7500元給鐵路局。該佔用地也遭監察院列管。

劉建國表示，3年前接到陳情後，前往瞭解，鐵路局欲將佔地收回交還國有財產署，但在收回之前尚需移除地上建物，在廟方同樣有誠意購買土地下，將存在超過一甲子，受當地人信仰的福德宮拆除，徒添麻煩又浪費。

福德宮佔用地涉及多個單位，劉建國奔波溝通，於日前邀鐵路局台中貨運服務所經理張雙容、福德宮主委張盤銘、林內鄉長張維崢等前來協調，雙方獲得初步共識，計畫把該佔用地目由公用地改為非公用地，再由廟方申購解套，讓土地公有個完整的家。

張雙容則說，為共創雙贏局面，由廟方申請讓售，經變更地目改為非公用後，便能採公地放領，讓福德宮獲得優先售予占用的權利，福德宮也能不用面臨被拆除地上建物的命運，佔用地案也能解除列管。

鄰近雲林縣境內林內火車站供奉土地公的福德宮，是當地的信仰中心，但卻因土地產權屬鐵...
鄰近雲林縣境內林內火車站供奉土地公的福德宮，是當地的信仰中心，但卻因土地產權屬鐵路局，而面臨被收歸國有。記者邱奕能／攝影
分享
鄰近雲林縣境內林內火車站供奉土地公的福德宮，是當地的信仰中心，但卻因土地產權屬鐵...
鄰近雲林縣境內林內火車站供奉土地公的福德宮，是當地的信仰中心，但卻因土地產權屬鐵路局，而面臨被收歸國有。記者邱奕能／攝影
分享
鄰近雲林縣境內林內火車站供奉土地公的福德宮，是當地的信仰中心，但卻因土地產權屬鐵...
鄰近雲林縣境內林內火車站供奉土地公的福德宮，是當地的信仰中心，但卻因土地產權屬鐵路局，而面臨被收歸國有。記者邱奕能／攝影
分享

劉建國信仰土地公
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

吃過牛奶果？營造老闆用蓋房子理念種水果

2019-02-02 15:20

年關到當市長分身 黃偉哲太太劉育菁送弱勢年菜

2019-02-02 13:39

嘉市3大批發市場貨源充足 市民忙著採買

2019-02-02 10:44

仿日本農產直賣所 過年來買青農友善農產品

2019-02-02 09:24

存封10年蔣經國匾額重見天日 北港朝天宮正殿上架

2019-02-02 07:58

到高鐵的路比搭高鐵貴！一通電話促成台西線快捷客運

2019-02-01 23:24

嘉義東石掌潭村靠這味 重啟社區食堂

2019-02-01 23:10

彈藥庫全列歷史建築 嘉義番路鄉長反對

2019-02-01 23:06

嘉市教育處長葉國樑 要當教育示範城市

2019-02-01 23:02

大埔戀愛島浪漫打卡 曾文湖畔新春抽獎砂鍋魚頭

2019-02-01 20:41

華山嘉義縣市送出1320份年菜 義工幫孤苦老人大掃除

2019-02-01 19:57

香嫩好吃港式蘿蔔糕 挹注東石掌潭社區站起來

2019-02-01 19:28

運河星鑽下月完工 新臨安橋、金華橋終於要通了

2019-02-01 18:13

影響風水？路口反光鏡被噴成血紅色

2019-02-01 18:06

年前傳愛 350份愛心年菜送抵雲林斗南弱勢家庭

2019-02-01 15:59

全台最靈財神廟助人躲金融風暴 前身竟是「鬼屋」

2019-02-01 14:34

黃敏惠賀歲影片 帶你飽覽嘉義之美

2019-02-01 12:30

阿伯一通電話促成雲林快捷通車 交通部長親送鄉親上車

2019-02-01 11:21

竹子枕木編造鐵道茶屋 奮起湖收回14處林地新景點

2019-02-01 10:39

影╱霸氣女警喝斥雙刀男就逮 女副市長贈茶表揚

2019-02-01 09:51

百年神像攝影展 為新港無價珍寶留下紀錄

2019-02-01 08:08

影╱1萬8千公斤「米山」 台南後壁泰安宮新春有看頭

2019-02-01 08:08

春節阿里山和奮起湖交通疏導 遊客可選搭接駁車

2019-02-01 07:59
看更多

熱門文章

台北最古老蓄水池 睽違111年正式對外開放

2019-02-01 16:37

阿公照顧失智妻10年 天天「拍照」背後有洋蔥

2019-02-01 22:24

存封10年蔣經國匾額重見天日 北港朝天宮正殿上架

2019-02-02 07:58

幸福企業關心校園安全 台懋尾牙認養2所小學保全經費

2019-02-01 23:00

創業天堂每月租金最多5000元 屏東「職人町」開張

2019-02-01 19:25

所長的加料大蒜水餃 警抽中新年不上班

2019-02-02 14:15

員林市光明街滿額抽好禮 市長要送五帝錢祝大家幸福

2019-02-01 22:14

桃園10元豬年福袋亮相 鄭文燦過年掃百間廟發放

2019-02-01 16:33

大家都愛跳愛河？不僅能示愛...林青霞一跳成影后

2019-02-02 10:00

竹市祭2千萬補助冷氣、冰箱舊換新 加碼送到府檢測

2019-02-01 17:33

溪流疏濬量增高 高屏砂石價格為何仍漲？

2019-02-01 19:49

影╱紫南宮春節每天湧入10萬人 只需30名志工全靠這招

2019-02-02 10:45

影╱改善高雄空汙出重拳 韓國瑜要台電不能怠惰

2019-02-02 11:39

福和客運1550、1558路線 交通部准泰樂客運接手

2019-02-02 13:55

北市增3處古蹟 2處歷史建築

2019-02-01 23:13

基隆情人湖地標金雞蛋大變身 在地與瀕絕植物成彩衣

2019-02-02 08:00

活動介紹周丹薇、張瓊姿 壯年人：哇！年輕人：蛤！

2019-02-01 16:26

宗教燈遭惡搞 高觀光局：高雄燈會討論度超越台灣燈會

2019-02-02 12:36

油門勿「催落去」 北宜公路區間測速4月起上路

2019-02-01 23:50

影／朱立倫桃園龍元宮發紅包袋 強調團結拚經濟

2019-02-02 10:55

影響風水？路口反光鏡被噴成血紅色

2019-02-01 18:06

徐榛蔚宣布 花蓮縣1萬5幼兒教育券向下發放至2歲

2019-02-02 12:47

影／這個Coser超資深 還打造「懷舊電影館」藏山區

2019-02-01 17:38

仿日本農產直賣所 過年來買青農友善農產品

2019-02-02 09:24

花博閉幕表演 2團體演出經費遭砍

2019-02-01 22:42

不滿圖利特定對象 台中2計程車隊抵制刷敬老卡

2019-02-01 22:31

馬、吳、王大年初四高雄拚人氣 韓國瑜不相陪

2019-02-02 11:29

影／南投埔里水上燈會亮麗登場 光影倒映超吸睛

2019-02-01 20:29

超速、事故減少！科技執法 北市隧道將跟進

2019-02-01 23:54

過期吐司、壞鞋通通捐 社福團體忙昏頭

2019-02-02 08:02

放棄台灣燈會…彰縣府：財政困難 魏明谷：可募款

2019-02-01 23:27

運河星鑽下月完工 新臨安橋、金華橋終於要通了

2019-02-01 18:13

發紅包！台中天津商圈明天發1688個10元紅包排隊領取

2019-02-01 21:17

台東返鄉列車 饒慶鈴北上發紅包袋

2019-02-02 10:35

美食新天地／客家早餐buffet 45道菜天天換

2019-02-01 23:58

新北最夯景點 深澳RailBike春節開騎

2019-02-01 19:17

竹東近400位長輩一起慶生 K歌、吃蛋糕、拿禮金

2019-02-01 16:48

到高鐵的路比搭高鐵貴！一通電話促成台西線快捷客運

2019-02-01 23:24

陽明山櫻花漸開 仰德大道春節連假彈性交管

2019-02-02 12:27

台中運動局長李昱叡：巨蛋4年內動工

2019-02-01 22:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top