林內土地公廟占用部分鐵路用地 立委爭取終露曙光

2019-02-02 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



鄰近雲林縣境內林內火車站供奉土地公的福德宮，是當地信仰中心，卻因70多坪廟地有20多坪土地產權屬鐵路局，面臨被收歸國有的窘境，立法委員劉建國3年前接到民眾陳情，幾經協調，鐵路局於日前南下雲林，讓廟方與信徒的企盼露出一線曙光。

林內福德宮因佔用鐵路用地，廟方除了按時需要付2500元「佔用補償金」再加上廟方所建遮雨棚被視為違建，另外再需賠償5000元，每月租金及罰金共7500元給鐵路局。該佔用地也遭監察院列管。

劉建國表示，3年前接到陳情後，前往瞭解，鐵路局欲將佔地收回交還國有財產署，但在收回之前尚需移除地上建物，在廟方同樣有誠意購買土地下，將存在超過一甲子，受當地人信仰的福德宮拆除，徒添麻煩又浪費。

福德宮佔用地涉及多個單位，劉建國奔波溝通，於日前邀鐵路局台中貨運服務所經理張雙容、福德宮主委張盤銘、林內鄉長張維崢等前來協調，雙方獲得初步共識，計畫把該佔用地目由公用地改為非公用地，再由廟方申購解套，讓土地公有個完整的家。