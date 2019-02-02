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吃過牛奶果？營造老闆用蓋房子理念種水果

2019-02-02 15:20聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣太保市果農李金洲，原在北部從事營造標案，工作30年後返鄉圓「農夫夢」，種植牛奶果、紅毛丹等果樹，為讓夢想「健康成長」，他從選果品種、整地、排水、種植方式，都用蓋房子理念施工執行，牛奶果收成後，還北上尋找目標客戶行銷，雖然務農3年仍在賠錢，但賺到快樂夢想。

55歲的李金洲老家在太保務農，父親過世後留下5分農地，他年輕時認為務農很難賺錢，因此北上打拼，到北部經營營造公司，承包、參與公私部門各種建案施工，近年發現心底那個「農心」小樹越長越大，3年前決定返鄉圓夢。

他說，過去雖然沒有種果樹經驗，但憑藉蓋房子、建築、賣房子觀念，務農也要找到「利基」，種不一樣、有吸引力的水果，剛好接觸到稱為牛奶果的星蘋果，青紫色果型漂亮，口感清爽、香甜，還有如牛奶般乳白色汁液，決定試種。

李金洲表示，為了讓果樹排水良好，他大手筆請怪手整地，依建築觀念整建果圓，也曾因為買到太小苗株不耐風雨死亡，但種植過程大致順利，為達到無毒檢測，果樹開花後他就停藥，運氣好、收成不錯，採果前還送成大做347項檢測。

「務農真不容易賺錢！」李金洲表示，牛奶果是新口味，許多東南亞、越南朋友喜歡這口感，他還專程北上到各東南亞專賣店推銷、找通路，最近賣得不錯。務農雖然辛苦，卻讓他開心、滿足，會持續努力前行。

俗稱為牛奶果的星蘋果，青紫色果型漂亮。記者卜敏正／攝影
俗稱為牛奶果的星蘋果，青紫色果型漂亮。記者卜敏正／攝影
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李金洲直言務農雖然辛苦，卻讓他開心、滿足，會持續努力前行。記者卜敏正／攝影
李金洲直言務農雖然辛苦，卻讓他開心、滿足，會持續努力前行。記者卜敏正／攝影
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牛奶果青紫色果型漂亮，口感清爽、香甜，還有如牛奶般乳白色汁液。記者卜敏正／攝影
牛奶果青紫色果型漂亮，口感清爽、香甜，還有如牛奶般乳白色汁液。記者卜敏正／攝影
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東南亞建築夢想
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