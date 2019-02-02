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春節刮刮樂中獎率大公開 這兩款必中

年關到當市長分身 黃偉哲太太劉育菁送弱勢年菜

2019-02-02 13:39聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

農曆春節闔家團圓圍爐，台南市新營區行善團為關懷及慰問弱勢家庭兒童少年緊急生活扶助戶（父或母一方死亡、入獄、罹患重病等致生活陷困之高風險家庭），今天在新營區公所辦理「善緣，人團圓」歲末年終關懷弱勢家庭致贈團圓年菜活動，每戶一份價值2500元團圓年菜（內含新加坡沙嗲腩排、麻油猴頭菇、熟蝦、櫻花蝦米糕、佛跳牆、御膳肚心湯、風味布丁共7道菜），計發放22戶，讓經濟弱勢家庭也能感受到年節氣氛及社會溫情。

年關快到了，台南市長黃偉哲行程滿檔，夫人劉育菁在年節前也擔任分身幫忙跑行程，劉育菁說，在市長分身乏術她就會幫忙出希，尤其是照顧弱勢的活動，是市長很重視的，所以今天代表市長與新營區公所行善團團長也是新營區長魏文貴、里長陳登山、陳慶章等人，一起致贈弱勢戶春節團圓年菜及飲料，她也加碼送每戶益生菌牙膏等日常用品，讓弱勢家庭於農曆春節前夕，能夠感受到社會的溫暖與關懷。

新營區長魏文貴說，市長黃偉哲日前提醒年關將屆，各區要加強關懷弱勢族群，隨時提供必要協助，讓弱勢家庭可以溫暖安心過年。除請各里辦公處加強訪視與關懷轄內急難、弱勢民眾，今天也由新營區行善團辦理「善緣，人團圓」歲末年終關懷弱勢家庭致贈團圓年菜活動，

魏文貴表示，為扶助轄區內弱勢，積極媒合社會善心資源建置行善團平台，希望藉由行善團的公益關懷活動，號召更多的善心人士及企業團體來共襄盛舉，一同做善事，讓社會弱勢民眾即時獲得幫助。另外，年節快到了，為增進民眾防災整備的觀念，平時做好各項防災準備以應不時之需，今天也一併發送「防災避難整備資訊」宣導單，提醒民眾防災安全的重要。

台南市長黃偉哲太太劉育菁（中）今天出席新營區公所「善緣，人團圓」歲末年終關懷弱勢...
台南市長黃偉哲太太劉育菁（中）今天出席新營區公所「善緣，人團圓」歲末年終關懷弱勢家庭活動，與區長魏文貴（右四）及新營區行善團致贈團圓年菜。記者吳淑玲／攝影
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台南市長黃偉哲太太劉育菁（左二）今天出席新營區公所「善緣，人團圓」歲末年終關懷弱...
台南市長黃偉哲太太劉育菁（左二）今天出席新營區公所「善緣，人團圓」歲末年終關懷弱勢家庭活動，與區長魏文貴（右四）及新營區行善團致贈團圓年菜。記者吳淑玲／攝影
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台南市長黃偉哲太太劉育菁（左三）今天出席新營區公所「善緣，人團圓」歲末年終關懷弱...
台南市長黃偉哲太太劉育菁（左三）今天出席新營區公所「善緣，人團圓」歲末年終關懷弱勢家庭活動，與區長魏文貴（右四）及新營區行善團致贈團圓年菜。記者吳淑玲／攝影
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弱勢家庭年菜春節
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