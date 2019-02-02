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嘉市3大批發市場貨源充足 市民忙著採買

2019-02-02 10:44聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

農曆新年9天連假今天開始，嘉義市民趕在年前採購足量的年貨過年，嘉義市青果市場和魚市場熱鬧滾滾，嘉義市政府建設處表示，今年青果、豬肉、漁貨批發市場到貨量充裕。

嘉義市青果市場表示，在青果方面，本產茂谷、棗子、小番茄等， 價格相較往年疲弱， 稍微下跌約1成左右， 洋香瓜類產量少價格較同期上揚， 禮盒進口部分持平，且因應年節到貨量較平日增加約3成左右，每日約135噸， 較往年同期則變動不大， 價格部分則因消費力不振相對偏弱。

在豬肉方面，嘉義市肉品市場近3天交易量皆超過1100頭，價格較去年疲軟，平均每公斤66.96元。

魚有吉祥之意，每年過年應景的白鯧魚，嘉義市魚市場拍賣上價每公斤約735元，平均價約530元，較去年每公斤約790元，平均價約670元，略為下跌。

魚市場交易量及交易金額去年增加，1月份交易量931.547公斤及交易平均價111.6元，較去年同期交易量876.534公斤交易平均價96.3元，市場行情熱絡。魚市場禮盒銷售數，今年不管是禮盒數及銷售量均有所成長。

嘉義市政府指出，嘉義市是正港最有人情味的城市，今年青果、肉品、魚的市場到貨量充裕，歡迎大家「年貨來嘉買」。

嘉義市青果、豬肉、漁貨批發市場到貨量充裕，民眾趕在農曆年前到市場採買。記者姜宜菁...
嘉義市青果、豬肉、漁貨批發市場到貨量充裕，民眾趕在農曆年前到市場採買。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市青果、豬肉、漁貨批發市場到貨量充裕，民眾趕在農曆年前到市場採買。記者姜宜菁...
嘉義市青果、豬肉、漁貨批發市場到貨量充裕，民眾趕在農曆年前到市場採買。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市青果、豬肉、漁貨批發市場到貨量充裕。記者姜宜菁／攝影
嘉義市青果、豬肉、漁貨批發市場到貨量充裕。記者姜宜菁／攝影
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