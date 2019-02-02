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仿日本農產直賣所 過年來買青農友善農產品

2019-02-02 09:24聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市下營區農會推動友善耕作有成，是全國第二、全台南第一個通過友善認證團體的農會，去年3月26日至今，計有14位台南新農人加入友善認證團體，面積約有7公頃。其中王韶斌、顏之群、王新旺、李柏樟等下營區的新農人將於年節期間集結起來共組「農產直賣所」，一起推廣台南下營的友善環境農特產品。

王韶斌是新竹人，原本在北部從事有機肥料的工作，久而久之對第一線農業生產有興趣，四處尋覓適合的土地因而落腳在下營，目前務農二年半，以無農藥、無化肥的方式種植紅龍果，也有製作帶籽的紅龍果麵。

顏之群則是土生土長的下營人，求學期間也曾負笈北上，因為喜歡勞動、曬太陽，另方面也希望多陪伴家人，因此選擇返鄉務農，如今邁入第三年，種植吉美、吉星和艷紅等各式品種的小果蕃茄。

李柏樟曾任職於臺南市政府勞工局，但一直對於投入友善農業懷抱理想，曾一度當假日農夫，三年前把工作辭去全職從農，主要種植的作物為玉米和玉米筍。王新旺務農十年，以秀明自然農法種植蜜棗，亦取得MOA有機驗證，是臺南唯一用秀明自然農法種植的蜜棗。

台南市農業局表示，農產直賣所的概念源自於日本，在日本許多農村和國道休息站皆有直賣所的設置，直賣所的農產品皆為當地農民親手種植、親自標價的，以推廣自產自消和地產地消的理念。

下營新農人此次設置的農產直賣所位於下營區中興南路136號，為台19甲線、下營往麻豆的主幹道上，鄰近田媽媽下營鵝肉美食店以及在地有名的嘟嘟餐廳，販賣的農產品皆以友善環境的農法所種植，開放時間為初一至初六的早上９點到晚上６點，直賣所門口有旗幟標示十分顯眼，歡迎遊客駐足參觀選購。

王韶斌：臉書粉絲頁「透澈森川（森川介農夫的日記）」

顏之群：臉書粉絲頁「蠻足農場」

李柏樟：臉書粉絲頁「陽光農園 SUNNY Ranch」

王新旺：部落格「小農事集： 旺旺有機自然果園／王新旺」

台南市下營新農人在過年期間自組農產直賣所。圖/台南市農業局提供
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台南市下營新農人在過年期間自組農產直賣所。圖/台南市農業局提供
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自然農法紅龍果臺南
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