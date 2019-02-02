親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

春節9天連假天氣、怎麼穿衣？一張圖秒懂

迎新春／這些事不能做！ 農曆過年禁忌盤點

存封10年蔣經國匾額重見天日 北港朝天宮正殿上架

2019-02-02 07:58聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

前總統蔣經國帶領台灣經濟起飛，民豐富足，鵦許多人緬懷，民國64年間他以行政院長之名贈送「人和年豐」匾額給雲林縣北港朝天宮掛於正殿，10多年前廟方將匾額收藏於文物館，直到今年廟方進行歲末大掃除，有人想起蔣經國之匾，提議重新掛上，獲廟方董事會同意，日前將「人和年豐」匾額重新掛上，令許多北港人緬懷過往，也感念時空的變遷。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，「人和年豐」相信是目前許多人共同的期許，此匾重新掛上，期求豬年大家能諸事大順，國泰民安。

蔡咏鍀說，前總統蒋經國從擔任國防部長、行政院長到總統期間，很喜歡到朝天宮，尤愛坐在觀音殿前的「孝子釘」台階，一位領袖坐在地上，撫觸釘在地底的孝子釘「撫釘思親」，也留下歷史性畫面；據老一輩的廟公說，蔣經國視民如親，即便是廟裡的小職工，依舊握手問好，甚至還到小吃攤用餐，所以每回蒋前總統來廟參觀，北港人都盛情歡迎。

民國64年間任行政院長的蒋經國贈送朝天宮「人和年豐」匾額，廟方依古禮舉行盛大的祭禮，蒋經國親臨參加掛匾大典，受到上萬民眾熱情歡迎，當年盛況經媒體報導，讓老一輩人家記憶猶新。

這面匾額掛於正殿中央，直到10年前廟方正殿古蹟大整修，包括清代皇匾也都摘下，只留下光緒皇帝御書「慈雲灑潤」、道光水師提督王得祿「海天靈貺」、雍正帝御書「神昭海表」等3面匾額，其餘均收藏於文物庫館中。

北港朝天宮將存封於文物庫館10年的前總統蒋經國贈匾「人和年豐」重新掛上大殿，也掛...
北港朝天宮將存封於文物庫館10年的前總統蒋經國贈匾「人和年豐」重新掛上大殿，也掛出了許多人的共同期待。記者蔡維斌／翻攝
分享
北港朝天宮將存封於文物庫館10年的前總統蒋經國贈匾「人和年豐」重新掛上大殿，也掛...
北港朝天宮將存封於文物庫館10年的前總統蒋經國贈匾「人和年豐」重新掛上大殿，也掛出了許多人共同期待。記者蔡維斌／翻攝
分享
北港朝天宮將存封於文物庫館10年的前總統蒋經國贈匾「人和年豐」重新掛上大殿，也掛...
北港朝天宮將存封於文物庫館10年的前總統蒋經國贈匾「人和年豐」重新掛上大殿，也掛出了許多人共同期待。記者蔡維斌／翻攝
分享
前總統蔣經國最愛朝天宮的孝子釘，每回到北港必到孝子釘，坐在台階「撫釘思親」，留下...
前總統蔣經國最愛朝天宮的孝子釘，每回到北港必到孝子釘，坐在台階「撫釘思親」，留下歷史性畫面。記者蔡維斌／翻攝
分享
蒋經國贈匾的新聞在當年聖女春秋中有詳載記載。記者蔡維斌／翻攝
蒋經國贈匾的新聞在當年聖女春秋中有詳載記載。記者蔡維斌／翻攝
分享
蒋經國贈匾的新聞在當年聖女春秋雜誌中有記載。記者蔡維斌／翻攝
蒋經國贈匾的新聞在當年聖女春秋雜誌中有記載。記者蔡維斌／翻攝
分享

北港朝天宮行政院蔣經國
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

嘉義東石掌潭村靠這味 重啟社區食堂

2019-02-01 23:10

到高鐵的路比搭高鐵貴！一通電話促成台西線快捷客運

2019-02-01 23:24

彈藥庫全列歷史建築 嘉義番路鄉長反對

2019-02-01 23:06

嘉市教育處長葉國樑 要當教育示範城市

2019-02-01 23:02

大埔戀愛島浪漫打卡 曾文湖畔新春抽獎砂鍋魚頭

2019-02-01 20:41

華山嘉義縣市送出1320份年菜 義工幫孤苦老人大掃除

2019-02-01 19:57

香嫩好吃港式蘿蔔糕 挹注東石掌潭社區站起來

2019-02-01 19:28

運河星鑽下月完工 新臨安橋、金華橋終於要通了

2019-02-01 18:13

影響風水？路口反光鏡被噴成血紅色

2019-02-01 18:06

年前傳愛 350份愛心年菜送抵雲林斗南弱勢家庭

2019-02-01 15:59

全台最靈財神廟助人躲金融風暴 前身竟是「鬼屋」

2019-02-01 14:34

黃敏惠賀歲影片 帶你飽覽嘉義之美

2019-02-01 12:30

阿伯一通電話促成雲林快捷通車 交通部長親送鄉親上車

2019-02-01 11:21

竹子枕木編造鐵道茶屋 奮起湖收回14處林地新景點

2019-02-01 10:39

影╱霸氣女警喝斥雙刀男就逮 女副市長贈茶表揚

2019-02-01 09:51

百年神像攝影展 為新港無價珍寶留下紀錄

2019-02-01 08:08

影╱1萬8千公斤「米山」 台南後壁泰安宮新春有看頭

2019-02-01 08:08

春節阿里山和奮起湖交通疏導 遊客可選搭接駁車

2019-02-01 07:59

肉品市場人事風波…蘇治芬批趕盡殺絕 縣府：用人唯才

2019-01-31 23:34

雲林美生菜銷陸 供應5千門市

2019-01-31 23:11

記起來！ 台南公有市場春節營業時間都在這裡

2019-01-31 20:24

南市議員蔡育輝邀家扶兒至商家 免費挑衣還發紅包

2019-01-31 19:31

這家蛋捲黃牛全台第一？嘉義人：排隊的都是「職業級」

2019-01-30 20:00
看更多

熱門文章

善心湧入 桃園市府助5歲小遊民實現上學夢

2019-02-01 14:43

好不容易爭取到2020台灣燈會 彰化縣為什麼要放棄？

2019-02-01 11:57

台北最古老蓄水池 睽違111年正式對外開放

2019-02-01 16:37

19歲馬尾妹凌晨4點半賣菜 網讚「像新垣結衣年輕版」

2019-02-01 12:26

全台最靈財神廟助人躲金融風暴 前身竟是「鬼屋」

2019-02-01 14:34

阿公照顧失智妻10年 天天「拍照」背後有洋蔥

2019-02-01 22:24

涉賄選百萬交保 桃議員張運炳暴瘦15公斤補宣誓

2019-02-01 11:55

影／光棍男跳愛河 鍾小平被猛虧求愛高嘉瑜

2019-02-01 14:42

基隆最大賣場東帝士2月18日結束 全面超低價出清

2019-02-01 10:38

花博權利金未付 盧秀燕：今天就匯300多萬元

2019-02-01 11:03

出去賣貨了！韓國瑜上任首出訪 2月星馬行銷農漁產

2019-02-01 11:53

阿伯一通電話促成雲林快捷通車 交通部長親送鄉親上車

2019-02-01 11:21

幸福企業關心校園安全 台懋尾牙認養2所小學保全經費

2019-02-01 23:00

向韓國瑜請益 5連霸基隆議員呂美玲宣布選立委

2019-02-01 12:31

持花博卡無法免費入園 市府：拿有照片的身分證件即可

2019-02-01 09:09

周六試燈璀璨亮相！2019台北光之饗宴交管措施

2019-02-01 02:00

傳接高雄市海洋局長 趙紹廉：不排斥去試試看

2019-02-01 14:37

新北土城「福田路」開通 解決塞車之苦

2019-02-01 12:11

創業天堂每月租金最多5000元 屏東「職人町」開張

2019-02-01 19:25

影╱霸氣女警喝斥雙刀男就逮 女副市長贈茶表揚

2019-02-01 09:51

就因輸這1票 村長慘遭苛扣3年事務補助費156萬

2019-02-01 14:42

六福村慶40歲 你可以免費暢遊只要你有40...

2019-02-01 14:06

響應高雄摩鐵票選 她火辣拉票「換老婆不如換地方」

2019-02-01 13:43

六都首長好感度第一名是誰？黃偉哲：應是鄭文燦

2019-02-01 13:45

桃園10元豬年福袋亮相 鄭文燦過年掃百間廟發放

2019-02-01 16:33

台中花博面臨停權？ 林佳龍：新政儘量不要影響契約

2019-02-01 11:57

「市長的口袋食堂」美食書開飯 林右昌：每間都有故事

2019-02-01 15:55

韓粉高市府排長龍 就為韓國瑜小紅包

2019-02-01 10:12

竹市祭2千萬補助冷氣、冰箱舊換新 加碼送到府檢測

2019-02-01 17:33

溪流疏濬量增高 高屏砂石價格為何仍漲？

2019-02-01 19:49

正妹警巡邏見老翁獨坐分隔島 助包紮幫找家

2019-02-01 14:45

光雕展初一登場 北市籲民眾乘坐大眾運輸

2019-02-01 11:52

8千萬土地法拍只賣6千萬 高雄鬧區這塊地離捷運1分鐘

2019-02-01 13:57

台中敬老卡爭議 2計程車隊抵制不加入

2019-02-01 15:54

員林市光明街滿額抽好禮 市長要送五帝錢祝大家幸福

2019-02-01 22:14

影／高雄崗山之眼春節復園 上山車輛有管制

2019-02-01 14:38

影／歷經3任市長興建 台中米粒弧形永福所今落成

2019-02-01 11:28

活動介紹周丹薇、張瓊姿 壯年人：哇！年輕人：蛤！

2019-02-01 16:26

影／針對AIPH授權爭議 盧秀燕 : 有編預算一定會付

2019-02-01 11:32

影／韓國瑜人氣旺 民眾領紅包大排長龍

2019-02-01 13:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top