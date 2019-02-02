存封10年蔣經國匾額重見天日 北港朝天宮正殿上架

2019-02-02 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



前總統蔣經國帶領台灣經濟起飛，民豐富足，鵦許多人緬懷，民國64年間他以行政院長之名贈送「人和年豐」匾額給雲林縣北港朝天宮掛於正殿，10多年前廟方將匾額收藏於文物館，直到今年廟方進行歲末大掃除，有人想起蔣經國之匾，提議重新掛上，獲廟方董事會同意，日前將「人和年豐」匾額重新掛上，令許多北港人緬懷過往，也感念時空的變遷。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，「人和年豐」相信是目前許多人共同的期許，此匾重新掛上，期求豬年大家能諸事大順，國泰民安。

蔡咏鍀說，前總統蒋經國從擔任國防部長、行政院長到總統期間，很喜歡到朝天宮，尤愛坐在觀音殿前的「孝子釘」台階，一位領袖坐在地上，撫觸釘在地底的孝子釘「撫釘思親」，也留下歷史性畫面；據老一輩的廟公說，蔣經國視民如親，即便是廟裡的小職工，依舊握手問好，甚至還到小吃攤用餐，所以每回蒋前總統來廟參觀，北港人都盛情歡迎。

民國64年間任行政院長的蒋經國贈送朝天宮「人和年豐」匾額，廟方依古禮舉行盛大的祭禮，蒋經國親臨參加掛匾大典，受到上萬民眾熱情歡迎，當年盛況經媒體報導，讓老一輩人家記憶猶新。