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大埔戀愛島浪漫打卡 曾文湖畔新春抽獎砂鍋魚頭

2019-02-01 20:41聯合報 記者謝恩得╱即時報導

台灣最大的曾文水庫，有個世外桃源般的旅遊勝地嘉義縣大埔鄉，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處今天與大埔鄉各界進行風景點除舊佈新，並發揮巧思，將位於湖畔的「戀愛島」，佈置成有懷舊情懷與創新元素的旅遊景點。

戀愛島入口放置喜氣年獸歡迎遊客、島內的竹管厝換上新的春聯，一旁的大樹也掛滿了燈籠，兩旁小徑的風車迎風起舞，在湖畔風光襯托下，更有節慶氣氛。民眾在2月2日（農曆12月28日）至2月10日（農曆初六）期間，加入「西拉雅國家風景區管理處」 臉書粉絲，並拍照上傳大埔資訊站求愛祕境周邊或戀愛島照片至個人臉書者，可至大埔旅遊資訊站現場參加摸彩（除夕當日因資訊站閉館，抽獎活動暫停一天）。

獎項包含當地特產與伴手禮，有砂鍋魚頭兌換劵、巧包豆、咖啡飲料券、山豬島伴手禮和西拉雅管理處獎項，先到先抽、獎項送完為止。

大埔位於曾文水庫湖畔，從嘉義中埔或台南玉井楠西走台3線皆可到達。 大埔情人公園就在曾文水庫湖邊，園區有旅遊資訊站、求愛祕境與戀愛島等景點。「求愛祕境」有巨型玫瑰花束、玫瑰香水、敲響幸福的鐘等裝置藝術，許多情侶在浪漫氣氛下告白、求婚成功，也是近來最受民眾歡迎拍照、打卡的熱門景點。另在戀愛島上還有難得一見的竹管厝。

戀愛島入口放置喜氣年獸歡迎遊客。圖／西拉雅管理處提供
戀愛島入口放置喜氣年獸歡迎遊客。圖／西拉雅管理處提供
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西拉雅 國家風景區管理處和大埔鄉公所等各界團體，參與大埔景點除舊佈新。圖／西拉雅...
西拉雅 國家風景區管理處和大埔鄉公所等各界團體，參與大埔景點除舊佈新。圖／西拉雅管理處提供
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戀愛島上的竹管厝換上新的春聯。圖／西拉雅管理處提供
戀愛島上的竹管厝換上新的春聯。圖／西拉雅管理處提供
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大埔旅遊資訊站化身求愛祕境。圖／大埔山莊提供
大埔旅遊資訊站化身求愛祕境。圖／大埔山莊提供
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大埔水庫國家風景區
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