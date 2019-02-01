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影／過年請下屬吃大腸麵線 柯文哲自嘲「無情無義的長官」

香嫩好吃港式蘿蔔糕 挹注東石掌潭社區站起來

2019-02-01 19:28聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣東石掌潭社區去年823水患重災區，社區泡水多天，老人食堂、設備、原物料災後全歸零，社區志工為重建直言「沒時間傷心」，靠著製作、販售獨特風味的港式蘿蔔糕，以及社區周邊魚場魚鱗挹注經費，立即恢復老人食堂供餐，展現社區堅強韌性。

掌潭社區志工近日趕工製作港式蘿蔔糕、分裝交貨，嘉義縣長翁章梁日前得知，都特地到場幫忙試作，稱讚蘿蔔糕好吃，志工們直言過年前這幾天太忙了，每天都要生產近200盒蘿蔔糕，社區種的蘿蔔都用完了，過年要好好休息幾天，有意訂購的朋友只能等過年後。

掌潭社區發展協會理事長林文達表示，二年前推動社區產業，先販售附近魚場提供的魚鱗，製作膠原蛋白飲品，後來發現社區許多閒置空地，他和社區居民討論得知，掌潭村位海邊、土地含鹽，所種蘿蔔特別甘甜，決定試種蘿蔔發展社區產業。

他說，因為早期曾經營港式飲茶，當時港式蘿蔔糕很受歡迎，他就到東市場買臘腸、臘肉，收購沿海自產蝦米，及26號在來米等材料，指導社區長輩做蘿蔔糕，經過多次試驗、改良，蒸出的港式蘿蔔糕料多實在，香嫩口感大受歡迎，訂單越來越多，盈餘成為社區共餐重要來源，幫助社區永續經營。

林文達說，823水患重創掌潭村，村民住家、財產，社區生財工具、原物料、包材所全都淹沒了，但他和志工們認為「沒時間傷心」，立即重新採購設備、全員啟動、恢復生產，行銷自產港式蘿蔔糕、魚鱗膠原蛋白露，重新站起來，真的很感謝各界對掌潭社區支持。

嘉義縣長翁章梁（中）日前特地到場幫忙試作蘿蔔糕。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣長翁章梁（中）日前特地到場幫忙試作蘿蔔糕。記者卜敏正／翻攝
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掌潭社區靠著製作、販售獨特風味的港式蘿蔔糕，幫助社區站起來。記者卜敏正／攝影
掌潭社區靠著製作、販售獨特風味的港式蘿蔔糕，幫助社區站起來。記者卜敏正／攝影
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掌潭社區發展協會理事長林文達，感謝各界對掌潭社區支持。記者卜敏正／攝影
掌潭社區發展協會理事長林文達，感謝各界對掌潭社區支持。記者卜敏正／攝影
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膠原蛋白翁章梁災後
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