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運河星鑽下月完工 新臨安橋、金華橋終於要通了

2019-02-01 18:13聯合報 記者鄭維真╱即時報導

中國城暨運河星鑽區段徵收區工程預計於今年3月完工，配合區內道路的完工通車，興建已久的新臨安橋及金華橋終於將開放通行，台南市政府表示，將可紓解市中心府前路及中華西路部分車流，並改善當地交通路網。

南市地政局指出，中國城暨運河星鑽地區區段徵收是少數位於市中心精華商業區地段的開發建設，緊臨台南運河，包含中國城及運河星鑽兩地區，開發面積為11.23公頃。開發區內規畫廣場、公園、綠地、公園道、廣場兼停車場等公共設施用地，面積約4.96公頃，公設比為44.06％；其他規畫可供做購物中心區、住商混合區，另於中國城地區，也規畫商業區用地，供小規模觀光商業機能使用。

地政局表示，該區域開發前，中國城大樓因建物老舊、使用機能不佳，造成環境髒亂影響公共安全及衛生，運河星鑽地區也因新南國小及金城國中遷校，造成公有土地長期閒置，影響環境衛生及市容景觀，且運河上已興建完成的金華橋及新臨安橋也因為中國城及運河星鑽尚未開發而無法通車，影響實質效益。

隨著運河星鑽工程完工及運河雙橋開放通車，民眾可透過臨安路一段直接從新臨安橋到府前路或中正、海安商圈，可有效紓解中華西路車流。後續再配合中國城廣場改造工程於今年底完成後，盼帶動府城舊街區軸線與運河水岸周邊區域繁榮發展。

中國城暨運河星鑽區段徵收區工程預計於今年3月完工，配合區內道路的完工通車，興建已...
中國城暨運河星鑽區段徵收區工程預計於今年3月完工，配合區內道路的完工通車，興建已久的新臨安橋及金華橋終於將開放通行。圖／台南市政府提供
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區段徵收開發區停車場
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