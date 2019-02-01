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全台最靈財神廟助人躲金融風暴 前身竟是「鬼屋」

2019-02-01 14:34聯合新聞網 綜合報導

北港武德宮主神為財神爺，不少虔誠的信徒會在年節時祈求財運。圖擷自Facebo...
北港武德宮主神為財神爺，不少虔誠的信徒會在年節時祈求財運。圖擷自Facebook
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雲林縣北港武德宮是大老闆們私藏的神廟，更被譽為全台最靈驗財神廟之一。據了解，武德宮連原物料、日元走勢都看的準，還曾以21字籤詩幫助老闆度過10億難關。但其實武德宮的前身是個鬼屋，屋主曾看見深夜裡有高大黑影走來走去，嚇得屋主落荒而逃，直到基督教家庭請了一只香爐到家中敬奉才發現真相。

位於雲林北港武德宮是五路財神的開基祖廟，每逢除夕夜就有守財神的習俗。初一子時（除夕夜11點）有發錢母的活動，直到卯時（清晨5點）會暫關廟門15分鐘，準備讓民眾搶頭香，主委林安樂表示，在除夕當天人潮擠擠，虔誠的信眾多到連地板都看不見了。

不過在武德宮開宮前，還有這樣的故事。武德宮的舊址位於商業區，前屋主經營生意不見起色，甚至在半夜常見到身形高大、面色黝黑的武將在大廳不停徘徊，嚇得前屋主全家搬走。直到武德宮創辦人陳茂霖入住後，神蹟有了徵兆。

陳茂霖說，店面改開中藥行後，生意興隆但基督徒的妻子身體一落千丈，在岳父的要求下，陳茂霖到新港東星宮詢問池府千歲才知道，原來一直有神明與他們一起居住，他依神明指示請一只香爐回家敬奉，妻子便不藥而癒。

7年後，陳茂霖家中主神「玄壇元帥-趙公明」顯神蹟，他趕緊找人為財神爺雕刻金身開宮祀奉。陳茂霖表示，在道光年間的玄壇元帥，本來被信眾膜拜，但日治時期的巴洛克建築，將祂的金身、草蘆全被壓在建築下，直到時機成熟，主神才顯靈讓信眾參拜。

武德宮顯神蹟之事不勝枚舉，也是大老闆最愛的財神廟。圖擷自Facebook
武德宮顯神蹟之事不勝枚舉，也是大老闆最愛的財神廟。圖擷自Facebook
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根據《鏡周刊》報導，武德宮主委林安樂也誇讚財神爺靈驗，在2008年初有位上市公司的老闆，得到財神爺指點提醒不要備料，因為8、9月原物料市場將崩跌，這位老闆因此躲過金融海嘯。

林安樂分享自己曾是金融圈的主管，「有次扶鸞，財神爺降駕透過鸞生寫下『半』『利』2字。」他看出財神爺指示「半」等於日圓符號「¥」，便大膽投資日圓果然賺了一筆。他也提醒信眾「人在渺小時，神都比人大，可是當你成功時，會認為一切是自己成就的。」信眾必須保有謙卑虔誠的心，才能如日中天事事順遂。

每逢春節財神廟都會被擠到水洩不通。北港武德宮主神為財神爺，不少虔誠的信徒會在...
每逢春節財神廟都會被擠到水洩不通。北港武德宮主神為財神爺，不少虔誠的信徒會在年節時祈求財運。圖擷自Facebook
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