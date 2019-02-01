阿伯一通電話促成雲林快捷通車 交通部長親送鄉親上車

2019-02-01 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林海線只有麥寮有客運通往高鐵站，台西和東勢區民眾則需花費超過500元搭計程車才可到高鐵，1位東勢鄉70多歲老阿伯透過立委蘇治芬親自和交通部長林佳龍通電話，向部長說「去搭高鐵的路程，比搭高鐵票價還貴！這是什麼道理？」，這番話觸動也是雲林沿海出身林部長的心，短短不到一周馬上趕在春節前完成雲林海線快捷客運建置，今天通車，林部長親往迎送鄉親上車，強調「這就是人本交通最佳典範！」。

嘉義監理所長李輝宏說，雲林高鐵通車幾年來，海線地區只有麥寮和北港兩條通往高鐵的快捷客運，唯有台西線一直沒能開發，讓台西和東勢與四湖的民眾要搭高鐵較為不便，如今台西線完成，將從台西鄉、林厝寮、三條崙、四湖、東勢，直駛78線快速道路，經土庫大屯再抵高鐵，全程約1小時，平日每天10班次5往返，周五假日起每天20班次10往返，快速又便捷。

交通部長林佳龍今早程到雲林高鐵轉運站，主持通車並親送鄉親上下車，並透露促成台西線背後的故事。林佳龍說，他是麥寮人，很能體會沿海交通的不便，上周他接到一位東勢鄉老阿伯電話，東勢沒車到高鐵，搭計程車得花超過500元，比搭高鐵老人優惠票到台北還貴，實在沒道理。

林佳龍說，和老人家通完電話，他立刻行動指示補足路線，促成了今天台西線通車，如此一來雲林整個海線交通網就完成，能快速解決鄉親行的人權，他甚感欣慰，這也符和他正推動的「人本交通」，未來將以高鐵為主幹，如同人體的主動脈，他將把更多末稍血管接起來，讓人民用得到路，感受便利，否則建再多的路也沒用。