百年神像攝影展 為新港無價珍寶留下紀錄

2019-02-01 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣文化觀光局2年前曾進行新港鄉文物普查登錄建檔計畫，其中佛神像雕刻達百年以上就有60多件，新港奉天宮即日起舉辦「神靈巧琢—新港奉天宮與新港地區寺廟傳世神像攝影展」，網羅新港鄉各間寺廟共47尊的傳世神像文物，是全台首次文物普查的成果攝影展。

新港奉天宮表示，新港源於古笨港，清朝嘉慶年間笨港溪氾濫，居民遷到地勢較高的「蔴園寮庄」，由於多來自笨港南街，新的聚落稱為「笨新南港」，簡稱「新南港」或「新笨港」，直到清朝未年才改稱「新港」。

嘉義縣文觀局在民國106年普查新港鄉23村落，各大小庄頭42間重要的公廟，這些寺廟不僅歷史久遠，兼具信仰及生活中心，也看到融合漳州、泉州和客家文化。文觀局調查後，全鄉列冊追蹤文物共有148件，其中百年以上的佛神像雕刻就有60多件，為新港歷史、文化的無價珍寶留下紀錄。

這次展覽承襲新港鄉文物普查計畫，由新港奉天宮主辦、壹加壹創意工作室郭肯德攝影師承辦，在奉天宮二樓的凌霄寶殿展場，攝影展即日到4月30日，並邀請4位粧佛藝師參展，分別是鹿港施自和藝術創作工作坊施世瞳、台北廬山軒陳寬宏、桃園吳政男神佛雕刻工作室吳政男、崙背信興神佛雕刻鋪林千翔的現代粧佛工藝，展出日期到2月25日。