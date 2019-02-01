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影╱1萬8千公斤「米山」 台南後壁泰安宮新春有看頭

2019-02-01 08:08聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南後壁下茄苳泰安宮敬天謝地「平安米祭」，首度將1萬8千公斤「台南11號」頂級米，堆疊成逾1樓高「米山」，還用1千200公斤台灣越光米，擺出「金銀米龍」護「米山」態勢。春節到來，廟方也安排一系列活動，邀請各地信眾來走春。

廟方邀請何羅皇道長率領團隊進行掌管龍脈地氣「米龍科儀」，由「下茄苳媽」為成千上萬「穀靈」加持，在後壁區公所及後壁商圈發展協會店家共同推動，進行首發「敬天謝地～平安米祭」。

泰安宮總主委王子豪表示，36庄下茄苳泰安宮的「下茄苳媽」及旌忠廟的「岳武穆王」，數百年來守護嘉南平原的綠金米倉，後壁地區因而有「米蘭之鄉」的美譽。日前擲筊在「下茄苳媽」應允之下，於去年最後一季稻米收成後，策劃進行一系列包括收割、碾製、設計包裝，以及慶豐收、送米禮的「祭米」相關活動。

這次活動在廟方邀請在地芳榮米廠協助，動員人力將每包30公斤裝的台南11號，共600大包的米包，堆疊出一座高達3.5公尺、重達1萬8千公斤的「米山」，還有用台灣越光米共1千200公斤擺出「金銀米龍」護掌管龍脈地氣「米龍科儀」；廟方也利用2公斤裝共500包台灣越光米堆疊成「下茄苳媽米」，供各界蒞臨參拜擲筊結緣。

王子豪表示，除感謝芳榮米廠協助，包括後壁商圈發展協會理事長張美雪、後壁區長翁振祥及後壁商圈發展協會16家店家配合，共同號召各界參與卅六庄下茄苳泰安宮首發的「平安米祭」的活動。

擔任泰安宮活動組長張美雪表示，這次舉辦迎新春系列活動如下：

大年初一清晨5點01分開廟門搶頭香、上午8點躦轎腳、過平安橋贈發財錢母、擲筊乞「下茄苳媽米」、大年初一至初三，提供300個限量福袋，每份588元，內含茄苳媽平安米、泰安宮招財錢母、環保茄芷袋、Q版茄苳媽、元帥爺公香火袋、水壺袋各一只，還有500元後壁商圈兌換券，價值逾1千元。

後壁泰安宮總主委王子豪邀請各地信眾新春來寺廟走春。圖/廟方提供
後壁泰安宮總主委王子豪邀請各地信眾新春來寺廟走春。圖/廟方提供
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1萬8千公斤堆成「米山」 台南後壁泰安宮新春有看頭。圖/廟方提供
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1萬8千公斤堆成「米山」 台南後壁泰安宮新春有看頭。圖/廟方提供
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