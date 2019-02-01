春節阿里山和奮起湖交通疏導 遊客可選搭接駁車

2019-02-01 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



今年農曆春節長達9天假期，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處因應遊客湧向阿里山、奮起湖和太平雲梯等熱門景點，將有交通疏運措施，除有接駁專車，或可搭「台灣好行」阿里山線及太平雲梯接駁公車。

石桌─奮起湖之間的免費接駁，從石桌（台18線61km樂野服務區）往返奮起湖（第三停車場），期間為2月6日（初二）至2月9日（初四），上午9點至下午5點，雙向對開。

阿里山森林遊樂區免費接駁：台18線88.5K-95K間至阿里山森林遊樂區，期間為2月2日（初一）至2月10日（初五），上午9點至下午6點。

另2月6日初二至2月10日初五上午8時至下午5時，石桌至奮起湖採單向行車管制，小型車去程由台18線63.5k經頂石棹輔助道路至169縣道，回程走169縣道。相關資訊可於阿里山國家風景區管理處網頁(https://www.ali-nsa.net/user/Article.aspx?Lang=1&SNo=04018640)查詢。