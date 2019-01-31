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台塑開辦海洋教育營 引進美國「Fish Banks」遊戲

2019-01-31 20:34聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

台塑首度開辦寒假「海洋教育親子營」，邀請台灣海洋教育推廣協會專業講師團隊，帶來「Fish Banks」大型遊戲，以遊戲方式打破傳統的導覽解說模式，強調互動學習、動手操作及創意思考，讓學童輕鬆學習，印象加倍；孩子模擬捕魚、拍賣漁獲，藉以瞭解海洋環境面臨的問題，以新思維強化對海洋環境的關心。

台灣海洋教育推廣協會指出，「Fish Banks」遊戲是由美國的「永續發展機構」 (Sustainability Institute)所設計，已有數十年的歷史，在美國從高中生到聯合國官員，都是遊戲推廣的對象，目前已遍及三十多個國家，藉由分組模擬漁船公司，彼此競爭海洋裡的資源（漁獲量），並將結果化為具體數字（金錢），在遊戲當中穿插「競標」和「磋商」等過程，親身感受、了解海洋資源所面臨的危機，讓關心海洋環境問題的人進一步思考可能解決的方式；也讓不曾關心環境問題的人，反思消費行為背後的意義。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰副表示，近幾年除辦理暑期環境體驗營，今年也首度在寒假辦理主題親子營，讓同仁或眷屬陪同子女參與；用遊戲認識海洋保育，增進家庭互動，讓孩子以淺顯易懂的方式瞭解台塑六輕的環保，實地瞭解麥寮港生態豐富，以及如何獲得歐洲綠色生態港認證，成為亞洲第一個獲證的工業港，同時也讓孩子了解每年放流魚苗的過程，化解對台塑誤解的高牆。

第一批參加的32位六輕員工對「Fish Banks」遊戲很感興趣，且借由和孩子玩樂中，了解漁業和海洋，受益非淺，陳姓員工說，從營隊學習如何友善海洋，尤其近年來常看到海洋充斥大批垃圾，的確值得大家關心海洋，共同維護生態，感謝公司辦此課程，不僅相當有意義，也讓孩子和父母輕鬆學了很多新知識。

台塑首度開辦寒假「海洋教育親子營」，邀請台灣海洋教育推廣協會專業講師團隊，帶來「...
台塑首度開辦寒假「海洋教育親子營」，邀請台灣海洋教育推廣協會專業講師團隊，帶來「Fish Banks」，從遊戲中學習保護海洋。圖／麥寮管理部提供
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台塑首度開辦寒假「海洋教育親子營」，邀請台灣海洋教育推廣協會專業講師團隊，帶領孩...
台塑首度開辦寒假「海洋教育親子營」，邀請台灣海洋教育推廣協會專業講師團隊，帶領孩子實地參觀海洋。圖／麥寮管理部提供
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台塑首度開辦寒假「海洋教育親子營」，邀請台灣海洋教育推廣協會專業講師團隊，讓孩子...
台塑首度開辦寒假「海洋教育親子營」，邀請台灣海洋教育推廣協會專業講師團隊，讓孩子學習愛護海洋。圖／麥寮管理部提供
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