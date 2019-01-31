頂新魏應充變身「賣菜郎」 協助麥寮美生菜裝櫃登陸

2019-01-31 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



頂新集團繼昨天與雲林縣政府簽訂水林鄉兩百公頃地瓜外銷契作之後，金色大地、真臻鮮、德克士、全家4大公司今天再度攜手合作，由金色大地與真臻鮮以產地直採方式，將10貨櫃120公噸的雲林優質美生菜銷往大陸，供應大陸超過5000家的全家、德克士門市，讓對岸民眾可享用到台灣最鮮美的蔬菜，也可平衡國內農作產銷，一舉兩得。

今天由雲林縣長張麗善和頂新集團董事長魏應充、金色大地總經理呂政璋、德克士執行長邵信謀、全家執行長林建宏、真臻鮮總經理賴兆國共同主持第一批美生菜封櫃啟航儀式，麥寮果菜生產合作社主席郭進展也號召眾多農民感謝縣府和企業的協助「讓台灣好菜賣出去、錢進來」。

呂政璋說，美生菜出口日、韓為大宗，因國際競爭和氣候因素，影響台灣銷量，最近透過管道與溝通，取得中國官方批文，讓中止多年的台灣美生菜終能重新再登陸，感謝雲林縣府團隊的努力，為農民打開新的銷售網，未來大陸的全家及德克士等超商，都可吃到最美味最新鮮的麥寮美生菜。

張麗善說，感謝4大公司讓雲林美生菜首航進軍中國大陸，這代表愈來愈多的人認可雲林農產；未來縣府將再努力協助打開鳳梨、柳丁、茂谷柑等優質水果外銷市場，「農民只要專心耕作，賣菜的事交給我來做」。

頂新董座魏應充說，4年前美生菜滯銷，他來雲林看到大片美好的美生菜田被耕鋤，實在揪嘸甘，決定幫農民爭取訂單，這次能進一步產地直銷，貨好就好銷，他對未來市場深具信心，會努力幫農民繼續做好產銷平台，讓菜價平穩。