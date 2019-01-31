過年到麥寮打卡有獎 貨櫃年貨大街超有勁

2019-01-31 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



「好康大相送！辦年貨來這裡準沒錯」國內首座貨櫃市集年貨街今天在雲林縣麥寮鄉盛大登場，這座以麥寮諧音命名的「噢麥樂OhMyLove貨櫃市集」，斥資千萬元由繽紛彩麗的貨櫃建造而成，搭配風車造景，頗有歐洲市集風格，店家所賣的年貨，以台塑委託朝陽大學輔導的麥寮農漁特產為主，保證安全無毒，即日起至2月3日更有購物抽福袋及現金券好康大相送。

麥寮鄉長蔡長昆、台塑麥寮管理部副總經理陳文仰、鄉代主席韓青山及多位村長今天共同主持年貨大街開幕，並齊聲高喊「麥寮農漁特產尚介讚」為年貨市集開賣拉抬聲勢，熱鬧又喜氣。

蔡鄉長感謝台塑協助，催生這座全國獨一無二的貨櫃市集年貨大街，讓春節多了一處採購亮點，麥寮公所也配合從大年初1至初3，在各社區推出豬年迎春系列活動，包括興華社區玉安宮廣場及生菜物語館、海豐社區體驗農場、新吉社區金木園區及噢麥樂OhMyLove貨櫃市集，推出農漁特產美食試吃品嚐、音樂會、街頭藝人表演，有好吃的美生菜沙拉料理品嘗、也有好玩的「摸蛤仔」、烤地瓜、煮玉米，拱範宮更有大獎摸彩。

蔡長昆說，為讓遊客盡興暢遊麥寮，除有便利的的停車場，公所更出動每小時一班的免費接駁車，頻繁往返拱範宮媽祖廟及各社區活動地點，而且只要打卡就送獎，好康滿街跑。尤其到興華社區玉安宮參加台塑的好農好漁在麥寮活動，天天送現金券，可在貨櫃市集消費使用。

「古早大餅到有機麥製成的麵條這裡一應俱全」蔡鄉長和鄉代主席韓青山說，貨櫃市集主打安全健康產品，包括外銷日本的黑蜆等水產。這幾年在台塑協助輔導下，麥寮農漁產不論質或量均大大進步，麥子是麥寮早年的農作，最近由一群青農復植，十分成功，所製的麵條、饅頭及麵包風味絕佳，貨櫃市集賣的年貨種類多，品質掛保證，辦年貨來這裡準沒錯。