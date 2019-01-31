雲林縣民推薦求婚告白浪漫場景 西螺燈會試燈好浪漫

2019-01-31 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



農曆春節倒數，雲林縣西螺鎮公所今宣布「2019西螺燈會」將於明天到3月4日，一連32天在大橋廣場東側雕塑公園（引西圳河岸）亮麗登場，今年燈會以「燈Light西螺」為主題，絢爛燈光甚至被縣民稱讚為「這裡求婚最穩當啦」。

今年西螺燈會主軸概念為時空廊道，規畫三個主題燈區，分別為「2018傳統花燈區」、「2019現代燈區」及「河道藝術光景燈區」，前後設計雙入口意象，帶領賞燈民眾從2018年穿越到2019年，透過不同的光影設計，呈現「回顧過去，展望未來」概念。

公所指出，西螺主燈為身穿中國服飾的「福氣豬」，提著燈籠向大家拜早年，紅色衣服喜氣洋洋，另主燈右側以常見的紅、黃色「撲滿小豬」為元素組合成春聯，黃色小豬排列成「吉」字，設計紅底金吉，象徵「諸事大吉」。

西螺公所昨晚試點燈，12生肖燈及光廊相當吸引來往路人目光，甚至有民眾稱讚「在這裡求婚最穩當啦」，定能用天造地設的浪漫美景擄獲未來另一半的心。

西螺鎮長鄭玲惠表示，這次燈會主題「燈Light西螺」音似台語「返來」，就是希望出門在外打拼的遊子，可以回來西螺，看看自己的故鄉轉變，也歡迎全國民眾過年期間到西螺走春。