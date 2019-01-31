百年來厝古樸聚落 楠西江家古厝春節辦農特產品市集

2019-01-31 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



電影總舖師把江家古厝三百年光陰的古樸聚落介紹給大家，金豬年江家古厝也將帶給大家驚喜，要把楠西區最好的水果帶給大家。大年初一到初五，將有20攤的農特產品，把最好的芭樂、楊桃跟棗子及各種水果帶給大家。

楠西區區長李燿州表示，台南早晨的第一道陽光就灑落在楠西，陽光充足，加上農民的古早心，楠西的水果可稱是「魔法水果」。而來逛江家古厝好樣(Very Good)農特產品市集，楠西區有「百果之區」之稱。一年四季裡，各種水果楊桃、梅子、棗子、芒果、龍眼，芭樂、木瓜種類繁多，質量豐富。

李燿州表示，更特別的是楠西人還有著「古早心」，總舖師電影裡的大廚所說，就是對顧客的心意，沒有「古早心」，就做不出「古早味」，用著古早心照顧水果，水果特別鮮美，每一口都甜到心裡，吃了心花朵朵開。

不僅有冬季盛產的水果及各種農產品外，還有「幸福芒果冰店」讓您全家逛累了歇一歇，品嚐古早味的番茄切盤，搭配鹹甜辣特調醬汁：醬油、砂糖、薑泥、甘草粉，吃起來別有一番風味。逛完市集，還可以到「行動城堡咖啡館」，品嚐全國拉花冠軍梁其盛的特調咖啡，遠眺鹿陶洋山。