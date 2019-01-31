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不當大學校長 他開發養生產品當健康達人

2019-01-31 18:05聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

國立嘉義大學前校長邱義源退休屆滿1年，他在學界是著名的「花生博士」，也是微生物發酵食品專家，他退休後除繼續指導研究生，也有花不少心思開發健康食品，從研究走向應用，互動對象從學術象牙塔到消費大眾，挑戰更大，一生投入食品研究的他得到結論是「食品要好吃不難、健康也不難，要兼顧好吃又健康就非常難！」

去年2月1日，邱義源屆齡65歲退休，過去這一年來，他除持續在嘉大指導研究生，也擔任特約講座教授，持續鑽研腸道微生物菌象與健康的關係，驗證益生菌對健康的正面影響。

邱義源說，退休生活少了行政工作的負荷，做回時間的主人，有更多時間做自己喜歡做的事，也彌補過去想做、該做卻抽不出時間完成的事。除繼續從事最愛的研究工作，邱也花不少時間在健康食品開發，陸續推出的產品包括原味優格、優格義式冰淇淋、紅糟、陳年紅麴醋等產品。

邱義源表示，優格、紅糟、紅麴醋等都是經過發酵的傳統食品，人體內在基因對傳統發酵食品具有相當高程度的接受性，但過去較缺乏嚴謹的製作過程及品管，如今這些缺點，已能利用現今的生物技術加以克服，保留發酵食品優點，做好品質把關。

「走出學界，可以服務的對象更寬廣！」邱義源將他苦心研發的成果，以女兒、女婿經營的優格店為通路販售，獲得養生族群青睞，他有空也會到店裡和客人對話，獲得不少成就感，「消費者給的回饋，給我靈感，也是我持續開發新產品的動能」。

「紐登斯優格店」人氣商品是真材實料的義式冰淇淋，以原味優格、新鮮水果為主要原料，不添加奶油、乳化劑、香精色素，以海藻糖取代部分蔗糖，口感綿密，熱量比一般冰淇淋低。連冰淇淋的甜筒都是自製的，講究品質不怕麻煩。

邱義源妻子任綉鳳是福州人，任說，紅糟料理從小吃到大，她將自家紅糟做成紅糟雞湯等商品，老少咸宜，茹素者可將紅糟當養生調味品，用於炒菜、炒素料、素湯品等。任綉鳳說，紅糟經過60天傳統發酵，和一般速成的風味不同，「這點我很有信心！」

原味優格淋上天然果漿，風味絕佳。記者王慧瑛／攝影
原味優格淋上天然果漿，風味絕佳。記者王慧瑛／攝影
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邱義源開發的紅糟、陳年紅麴醋等，獲得養生族群青睞。記者王慧瑛／攝影
邱義源開發的紅糟、陳年紅麴醋等，獲得養生族群青睞。記者王慧瑛／攝影
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嘉義大學前校長邱義源、任綉鳳夫婦透過女兒女婿經營的優格店，推廣養生理念。記者王慧...
嘉義大學前校長邱義源、任綉鳳夫婦透過女兒女婿經營的優格店，推廣養生理念。記者王慧瑛／攝影
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嘉義大學前校長邱義源、任綉鳳夫婦透過女兒女婿經營的優格店，推廣養生理念。記者王慧...
嘉義大學前校長邱義源、任綉鳳夫婦透過女兒女婿經營的優格店，推廣養生理念。記者王慧瑛／攝影
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「紐登斯優格店」人氣商品是真材實料的義式冰淇淋，以原味優格、新鮮水果為主要原料，...
「紐登斯優格店」人氣商品是真材實料的義式冰淇淋，以原味優格、新鮮水果為主要原料，不添加奶油、乳化劑、香精色素，以海藻糖取代部分蔗糖，口感綿密，熱量比一般冰淇淋低。記者王慧瑛／攝影
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原味優格淋上天然果漿，風味絕佳。記者王慧瑛／攝影
原味優格淋上天然果漿，風味絕佳。記者王慧瑛／攝影
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「紐登斯優格店」人氣商品是真材實料的義式冰淇淋，以原味優格、新鮮水果為主要原料，...
「紐登斯優格店」人氣商品是真材實料的義式冰淇淋，以原味優格、新鮮水果為主要原料，不添加奶油、乳化劑、香精色素，以海藻糖取代部分蔗糖，口感綿密，熱量比一般冰淇淋低。記者王慧瑛／攝影
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