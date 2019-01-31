與勇媽市長同行 SAFE SAFE平安行

2019-01-31 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



根據嘉義市警察局統計，嘉義市去年死亡車禍10件、11人死、3人傷，較前年增加1件，嘉義市警察局交通隊分析案件發生以超速、闖紅燈占多數；為降低交通事故發生，市警局今天開記者會宣傳「交通安全5+1」，嘉義市長黃敏惠望民眾遵守行車守規則、酒後不開車、路口要減速、禮讓行人先、不併排不違停，SAFE SAFE平安行，請民眾從自己做起，遵守交通規則，讓生命更安全有保障。

「打造嘉義市成為安全、友善的城市，從你我做起」，黃敏惠表示，「交通安全五加一」就是要提醒大家遵守交通規則，做到不酒駕、減速慢行、禮讓行人、不併排不違停，才能平安回家，同時提出「孫子兵法」的策略，也就是由孫子女來跟爺爺、奶奶談如何遵守交通規則，這樣的宣導效果會事半功倍。

市警局也推出微電影首映會，現場播放兩支創意十足的微電影，宣導「護老專案」與「酒駕零容忍」。兩支微電影更可在市警局臉書粉絲專頁與YouTube影音頻道上觀看。