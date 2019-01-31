麥寮美生菜外銷裝櫃 直送中國5000通路門市

2019-01-31 16:33 中央社 雲林縣31日電



多家企業公司透過產地直採，將雲林麥寮美生菜送往中國大陸連鎖通路商門市銷售，雲林縣長張麗善（右3）、頂新和德文教基金會董事長魏應充（左3）等人31日上午共同見證美生菜外銷裝櫃。 中央社 分享 facebook 雲林農產外銷再添一樁，繼外銷雲林茂谷柑、水林地瓜之後，麥寮美生菜今天外銷裝櫃，以產地直採供應中國連鎖通路商超過5000家門市，分享台灣蔬菜的新鮮、時令美味。

頂新集團旗下金色大地股份有限公司與真臻鮮透過產地直採，將麥寮美生菜供應中國的全家、德克士等連鎖通路商門市銷售。雲林縣長張麗善、頂新和德文教基金會董事長魏應充及各界，上午在麥寮見證美生菜外銷中國裝櫃。

張麗善指出，美生菜（結球萵苣）是冬季裡作蔬菜，在二期稻作之後種植，現在正值生產期，麥寮美生菜產量占全台80%居首，不只獲得優良蔬果的吉園圃標章、產銷履歷，還有全球優良農業規範（GLOBAL GAP）認證，外銷日本、韓國及中國大陸受到消費者喜愛，市場熱銷。

張麗善表示，由金色大地等四家公司合作與產地對接，將最新鮮美味的麥寮美生菜由產地封櫃直送中國大陸，增加雲林農產品多元行銷通路，保障農民有穩定收入，具體實踐「貨出去、錢進來、農民發大財」。

魏應充表示，農業要永續需朝向先拿訂單再契作的訂單農業、利用加工技術延長保存及銷售、創造附加價值增加收入、出口調節穩定市場價格、建立產銷平衡及拍賣平台避免供需失衡的5點方向發展。

金色大地公司總經理呂政璋指出，2014年1月陸續出口麥寮美生菜324公噸，首次供應中國大陸德克士2000家門市，今年聯手真臻鮮產地直採，供應中國大陸全家、德克士超過5000家門市，是美生菜行銷中國的第二次記錄。

呂政璋表示，這次先出口2個貨櫃約12公噸美生菜，然後陸續將採購共10個貨櫃、120公噸；2014年第一次銷往大陸時受到消費者喜愛，舉例來說，全家便利商店在大陸每天便當與沙拉餐盒銷售10幾萬盒，若每一份中都有台灣麥寮美生菜，用量驚人，希望逐步推進產地直採，將台灣最優農產品供銷大陸。