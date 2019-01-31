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學甲慈濟宮春節送紀念金幣 保生大帝悠遊卡過年首賣

2019-01-31 15:59聯合報 記者謝進盛╱即時報導

春節來臨，以供奉保生大帝著稱台南學甲慈濟宮，除提供免費春聯，大年初一、初二安排一系列廟會活動，除免費發送保生二大帝紀念金幣給信眾，過七星平安橋還有抽獎活動，廟方今年也首次推出「保生大帝平安悠遊卡」，限量2千張。

慈濟宮今召開記者會說明春節廟會，董事長王文宗說，學甲慈濟宮建廟358年，今年逢己亥豬年所發送經過內殿開基保生二大帝加持保生金符「諸事大吉」保生紀念金幣，正面以開基保生二大帝聖像、背面以象徵「諸事大吉」可愛豬年造型鑄造，讓信眾護身保平安。

初一將發放千張、初二三千張號碼牌，號碼牌分為上下聯，上聯為摸彩卷，下聯為存根卷，民眾依序排隊領取號碼牌後，經過七星平安橋領金幣後可將上聯投入摸彩箱，參加現金大摸彩，第1獎6600元紅包1人、第2獎3600元2人、第3獎1600元紅包3人、特別獎600元6人，每千人抽1次共8次。

慈濟宮今年也準備開基保生二大帝加持3千份佰圓保生金符(錢母+平安符)供信眾求取，一份喜緣金200元。

而首次發行保生大帝平安悠遊卡，上面印製「開基保生二大帝」聖像，每張經過開基保生二大帝加持，可儲值使用坐捷運、公車、超商等合作商店，大年初一開賣每張喜緣金200元，限量2千張。

廟方年也首次發行優質內身316不銹鋼真空材質「保生大帝平安彈跳保溫瓶」，以Q版保生大帝及國寶葉王交趾陶(加冠晉祿、合境平安、胖瘦羅漢)等吉祥圖案構成，共有白、黑、粉紅、粉藍四色，每瓶售價500元。

學甲慈濟宮推出保生大帝平安悠遊卡，上面印製「開基保生二大帝」聖像，每張經過開基保...
學甲慈濟宮推出保生大帝平安悠遊卡，上面印製「開基保生二大帝」聖像，每張經過開基保生二大帝加持，每張喜緣金200元。記者謝進盛/攝影
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春節來臨，以供奉保生大帝著稱台南學甲慈濟宮，除提供免費春聯，大年初一、初二安排一...
春節來臨，以供奉保生大帝著稱台南學甲慈濟宮，除提供免費春聯，大年初一、初二安排一系列廟會活動。記者謝進盛/攝影
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學甲慈濟宮大年初一、初二安排一系列廟會活動，將免費發送保生二大帝紀念金幣給信眾，...
學甲慈濟宮大年初一、初二安排一系列廟會活動，將免費發送保生二大帝紀念金幣給信眾，記者謝進盛/攝影
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學甲慈濟宮董事長王文宗推薦保生大帝平安保溫瓶（左）、保生大帝平安悠遊卡（右）。記...
學甲慈濟宮董事長王文宗推薦保生大帝平安保溫瓶（左）、保生大帝平安悠遊卡（右）。記者謝進盛/攝影
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