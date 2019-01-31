學甲慈濟宮春節送紀念金幣 保生大帝悠遊卡過年首賣

2019-01-31 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



春節來臨，以供奉保生大帝著稱台南學甲慈濟宮，除提供免費春聯，大年初一、初二安排一系列廟會活動，除免費發送保生二大帝紀念金幣給信眾，過七星平安橋還有抽獎活動，廟方今年也首次推出「保生大帝平安悠遊卡」，限量2千張。

慈濟宮今召開記者會說明春節廟會，董事長王文宗說，學甲慈濟宮建廟358年，今年逢己亥豬年所發送經過內殿開基保生二大帝加持保生金符「諸事大吉」保生紀念金幣，正面以開基保生二大帝聖像、背面以象徵「諸事大吉」可愛豬年造型鑄造，讓信眾護身保平安。

初一將發放千張、初二三千張號碼牌，號碼牌分為上下聯，上聯為摸彩卷，下聯為存根卷，民眾依序排隊領取號碼牌後，經過七星平安橋領金幣後可將上聯投入摸彩箱，參加現金大摸彩，第1獎6600元紅包1人、第2獎3600元2人、第3獎1600元紅包3人、特別獎600元6人，每千人抽1次共8次。

慈濟宮今年也準備開基保生二大帝加持3千份佰圓保生金符(錢母+平安符)供信眾求取，一份喜緣金200元。

而首次發行保生大帝平安悠遊卡，上面印製「開基保生二大帝」聖像，每張經過開基保生二大帝加持，可儲值使用坐捷運、公車、超商等合作商店，大年初一開賣每張喜緣金200元，限量2千張。