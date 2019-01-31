肉品市場人事引風波 蘇治芬批雲縣府選後清算

2019-01-31 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



去年大選後，縣市府轄下各單位人事多有異動，立委蘇治芬今在虎尾服務處抨擊雲林縣政府「趕盡殺絕」，將雲林肉品市場加工課長林明正從主管職違法降職為保全，蘇邀請律師吳君婷前來，依據勞基法舉出5點不合理之處，痛批縣府這是「幫派治縣」。

對此，雲林縣政府新聞處長周柏吟回應，縣府尊重肉品市場專業與規範，不會介入人事調動，且縣府團隊目前正全力衝刺縣政中，用人唯才方針從未改變。

肉品市場總經理黃加安則說，林明正前職擔任立委蘇治芬的地方秘書，林本身也無肉品市場相關業務背景及學歷，但卻以專員高薪任用，表現平庸且工作態度不佳、能力不足，多位供銷商也多次反應，嚴重影響拍賣市場的運作，在適材適用原則下，才給予該職務調整。

林明正表示，4年前始到肉品市場服務，努力學習相關業務，但去年底新任董事會到後任，先後從課長被調動為業務員，最後被調為門口保全，甚至工作時間從日班變成夜班，也因職等、俸點降低，等同每月薪水減少近2萬元：為保障員工權益，他已向肉品時廠發出存證信函。

吳君婷指出，依據勞基法調動5原則，林明正並非政務官，但林除被減薪外，還遭到以近乎羞辱的方式從主管職降為看守大門，正常人都無法忍受；林出來談論這件事，便是盼其他人不應改朝換代，而讓其他員工人心惶惶。