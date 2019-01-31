過年哪裡看醫生？ 雲嘉南春節期間各醫院看診表

2019-01-31 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



今年春節假期共有9天，健保署已要求各醫療院所登錄春節開診狀況，有醫療需求之民眾可於健保署全球資訊網或健保快易通 App「長假期服務時K」頁面 ，查詢住家附近醫療院所春節看診服務情形。

根據統計，雲嘉南縣市春節假期開診狀況，多數醫院門診從2月3日(小年夜)至7日(年初三)停開或僅有部分門診，雲嘉南區域級以上醫院開診情形(如附表一)；2月4日除夕半數西醫診所有開診，初一

的開診率只有 4%，初四開始陸續恢復正常看診，不過整個春節期間每日均有多家西醫基層診所開診。

南區業務組亦與牙醫師公會協調牙醫診所輪流開診，除夕至初三期間每天各縣市至少有 1 家牙醫診所，讓有牙科緊急問題之民眾可前往就醫(如附表二)。

另考量慢性病病人回診需要及避免慢性病用藥中斷，對於原預定於春節假期期間回診之慢性病人，或慢性病連續處方箋給藥屆滿日介於春節期間者，可提前回診，趁放假前經醫師處方給藥或預領下個月（次）用藥。