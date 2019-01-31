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台南西港慶安宮春節歲錢加碼 兩個總統來發紅包

2019-01-31 12:53聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南西港慶安宮總幹事方一峰今天表示，往年相當搶手的歲錢，今年加碼到7000個，還有660個包餡的發財金，從2月4日除夕晚上11點15分開廟門後開始發放，初二及初三兩天還有蔡英文總統和馬英九前總統來發紅包，歡迎大家來慶安宮過年。

西港區慶安宮農曆春節除夕夜舉辦開廟門發歲錢活動，很多民眾會搶頭香搶好彩頭，總幹事方一峰說，大年的第一柱香都是「頭香」，千萬不要為了搶頭香而受傷；而往年發放6000枚的歲錢，因太搶手很多排隊民眾拿不到頗有怨言，今年加碼發放7000枚歲錢，該宮主委黃勝家加碼6萬6千元，有660位民眾可獲得新春發財金100元。

方一峰表示，這項活動已成為慶安宮除夕夜的壓軸大戲，每年約有5千位民眾排隊領歲錢，由主委、副主委和3位常委分5路路（五路財神）發放歲錢，另有100元紙鈔摺成八卦狀，有660個紅包裡包有歲錢和八卦，幸運的民眾則是歲錢和摺成八卦形狀的百元鈔。

另外，春節大年初二下午3點30分到4點15分，蔡英文總統和市長黃偉哲，將到慶安宮發紅包，往年市長都是排初三上午8點到慶安宮，今年配合總統行程提前到初二下午；另前總統馬英九和國民黨台南市黨部主委謝龍介陪同，初三下午3點20分到4點，方一峰說，歡迎民眾前來領紅包。

慶安宮從民國91年開始發放歲錢，每年由值年千歲（瘟王），廟方也有12枚值年千歲歲錢集結成套，屬典藏收集。也有皮雕王船、鯉魚鑰匙圈、令旗、紀念帽等多種文創品，深受信眾喜愛。也有求運、醫病、求姻、求財、求功名，還有點太歲、點光明燈和過平安橋。

台南西港慶安宮總幹事方一峰表示，今年歲錢加碼到7000個，還有660個包餡的發財...
台南西港慶安宮總幹事方一峰表示，今年歲錢加碼到7000個，還有660個包餡的發財金，初二及初三還有蔡英文總統和馬英九前總統來發紅包。記者吳淑玲／攝影
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紅包發財金除夕夜

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