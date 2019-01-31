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影／黑面琵鷺野放不願走 黑狗想偷襲被保育員趕跑

2019-01-31 12:45聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣政府農業處今天在布袋魚塭，野放1隻日前救治、照護的黑面琵鷺，但黑面琵鷺離開保育箱，近20分鐘都不願飛離，僅在附近悠遊行走，引來1黑色流浪犬追逐，保育員立即上前驅趕，也嚇出一身冷汗。

嘉義縣農業處蔣姓保育員，日前在布袋舊9區鹽田，發現一隻身體虛弱軟腳的黑面琵鷺，立即聯繫台南市野鳥學會，並將黑面琵鷺送至動物醫院救治、照護，近期該黑面琵鷺已能夠站立並食用活魚，獸醫師評估後決定今天野放。

嘉義縣長翁章梁、林務局嘉義林管處副處長李定忠、中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中，及野鳥學會多名保育員，今天都到場參加野放活動。當翁章梁打開保育箱，受照顧黑面琵鷺才緩緩走出。

「牠真的好優雅！」 黑面琵鷺離開保育箱後，似乎不怕人，不斷在附近陸地行走，現場圍觀民眾都驚嘆，黑面琵鷺姿態優雅，「第一次這麼近看黑面琵鷺。」

陳培中表示，該黑面琵鷺已有點年紀，軟腳主因是身體虛弱，檢查時直接可摸到胸骨，可見真的太瘦了。經過醫療檢疫禽流感為陰性，因被照顧十多天，長時間沒有飛行，必須讓翅膀伸展，並適應一下周遭環境。

因為黑面琵鷺一直不願離開，翁章梁及保育人員也留在附近監看，突然發現一隻黑色流浪犬，悄悄接近黑面琵鷺後似乎意有所圖，眾人立即衝向前驅趕，野鳥協會保育員也說，可能要花些時間監看，直到黑面琵鷺進入魚塭，才能避免被流浪犬攻擊。

黑面琵鷺不願離開， 翁章梁及保育人員擔心牠安危，一直在旁邊監看。記者卜敏正／攝影
黑面琵鷺不願離開， 翁章梁及保育人員擔心牠安危，一直在旁邊監看。記者卜敏正／攝影
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保育人員將黑面琵鷺搬到魚塭旁準備野放。 記者卜敏正／攝影
保育人員將黑面琵鷺搬到魚塭旁準備野放。 記者卜敏正／攝影
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翁章梁（右二）打開保育箱， 黑面琵鷺緩緩走出。 記者卜敏正／攝影
翁章梁（右二）打開保育箱， 黑面琵鷺緩緩走出。 記者卜敏正／攝影
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黑面琵鷺在保育箱內， 等待野放。記者卜敏正／攝影
黑面琵鷺在保育箱內， 等待野放。記者卜敏正／攝影
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黑面琵鷺獸醫師翁章梁

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