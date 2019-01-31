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蒸汽檜木列車遊嘉義祕境 春節旅遊亮點

2019-01-31 11:57聯合報 記者謝恩得╱即時報導

春節到嘉義搭蒸汽火車、檜木車廂，遊覽嘉義百年祕境製材所古建築群。林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處從1月26日至3月31日，推出嘉義站到北門站「檜來嘉驛」主題列車活動，獲得民眾熱烈迴響，難得一見的蒸汽火車行駛在市區，更對嘉義秘境百年製材所大為讚嘆。

阿里山林鐵文資處表示，春節特別增開主題列車班次，2月2日為柴油檜木附掛蒸汽列車，3日、6日、7日、8日、9日10日為柴油檜木列車，可規畫純搭乘嘉義到北門，或套裝行程飽覽林鐵文化。

林鐵及文資處黃妙修處長表示，這活動有三大不可不看的新亮點，第一是全球少見的Shay蒸汽火車頭再度啟用，林鐵也是全球唯一762軌距還保有Shay蒸汽火車頭的鐵路，第二是仿造日本皇室專用的檜木車廂，造型典雅還散發高雅的檜木香味，第三是套裝行程贈送的Q版鳥居造隧道，這是日據時期木構造隧道工法，用精緻小巧的造型重現，令人驚豔。

參加套裝行程不只享有專人導覽解說，還可以獲得專屬紀念品。春節期間檜木列車套裝行程已開放網路訂票，相關訂票資訊請至林鐵及文資處官網查詢( https://afrch.forest.gov.tw/0000059 )。

導覽解說員帶領遊客參訪日式車站北門驛。圖／阿里山林鐵文資處提供
導覽解說員帶領遊客參訪日式車站北門驛。圖／阿里山林鐵文資處提供
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蒸汽火車及檜木車廂現身嘉義市區。圖／阿里山林鐵文資處提供
蒸汽火車及檜木車廂現身嘉義市區。圖／阿里山林鐵文資處提供
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阿里山林鐵春節期間推出套裝行程遊嘉義百年祕境。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵春節期間推出套裝行程遊嘉義百年祕境。圖／阿里山林鐵文資處提供
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造型典雅散發香味的檜木車廂。圖／阿里山林鐵文資處提供
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列車春節阿里山

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