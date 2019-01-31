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春節來台南看「大魚的祝福」 安平商圈交通疏導

2019-01-31 09:16聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

安億路有免費停車場可供遊客停車。記者黃宣翰／攝影
安億路有免費停車場可供遊客停車。記者黃宣翰／攝影
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安平商圈是台南市旅遊觀光首選，民眾利用春節假期至大魚的祝福、安平古堡、樹屋、億載金城等文化古蹟景點遊憩，為因應春節期間湧現人、車潮，台南市警四分局今天依地區特性、道路交通流量，規劃機動交通疏導及相關管制措施，以利用路人通行順暢。

春節期間來安平，當然不能錯過近期最夯打卡景點「大魚的祝福」，鯨魚座落在安億路港濱歷史公園內，遊客可步上樓梯在鯨魚肚內觀看海景及日落，警方呼籲遊客將車輛停放於附近的安億免費停車場

安平老街、天后宮、樹屋、夕遊出張所為年節熱門景點，台南市政府公告2月5日至2月10日每天11點至晚上7點延平街、效忠街(安平古堡前)、國勝路(安平路至效忠街)及古堡街全段(安北路至安平路、安北路至王城路、安平路至運河路)均列為行人徒步區。

另安平路(平生路至850巷間)為利人、車分流，將於道路兩旁擺設交通錐設置行人專用道，並視人潮機動實施汽車單向(東向西)管制；管制區內僅得通行接駁車、公務車輛及當地住戶車輛。

分局長蔡進閲今天說，為減少安平路、安北路壅塞情形，請用路人利用承天橋(安平路與健康三街口)改道慶平路行駛，前往安億停車場、林默娘公園等周邊停車場停放車輛；或自民權路東往西車輛駛入停放民權路四段中油加油站旁之文11護校預定地臨時停車場，另行駛安北路西往東車輛，可停放王城路樹屋停車場、夕遊出張所停車場以及崇義臨時停車場，這6處停車場計可容納千輛以上轎車，遊客並可多利用免費接駁公車、T-Bike或以步行方式前往安平老街及各景點，以節省寶貴時間，快樂便捷出遊。

春節連續假期，安平商圈交通管制示意圖。圖/台南市警四分局提供
春節連續假期，安平商圈交通管制示意圖。圖/台南市警四分局提供
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安平「大魚的祝福」位於安億路港濱歷史公園內，遊客可步上樓梯在鯨魚肚內觀看海景。記...
安平「大魚的祝福」位於安億路港濱歷史公園內，遊客可步上樓梯在鯨魚肚內觀看海景。記者黃宣翰／攝影
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安平最夯打卡新景點「大魚的祝福」，鯨魚座落在安億路港濱歷史公園內，遊客可步上樓梯...
安平最夯打卡新景點「大魚的祝福」，鯨魚座落在安億路港濱歷史公園內，遊客可步上樓梯在鯨魚肚內觀看海景。記者黃宣翰／攝影
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停車場春節鯨魚

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