春節來台南看「大魚的祝福」 安平商圈交通疏導

2019-01-31 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



安億路有免費停車場可供遊客停車。記者黃宣翰／攝影 分享 facebook 安平商圈是台南市旅遊觀光首選，民眾利用春節假期至大魚的祝福、安平古堡、樹屋、億載金城等文化古蹟景點遊憩，為因應春節期間湧現人、車潮，台南市警四分局今天依地區特性、道路交通流量，規劃機動交通疏導及相關管制措施，以利用路人通行順暢。

春節期間來安平，當然不能錯過近期最夯打卡景點「大魚的祝福」，鯨魚座落在安億路港濱歷史公園內，遊客可步上樓梯在鯨魚肚內觀看海景及日落，警方呼籲遊客將車輛停放於附近的安億免費停車場。

安平老街、天后宮、樹屋、夕遊出張所為年節熱門景點，台南市政府公告2月5日至2月10日每天11點至晚上7點延平街、效忠街(安平古堡前)、國勝路(安平路至效忠街)及古堡街全段(安北路至安平路、安北路至王城路、安平路至運河路)均列為行人徒步區。

另安平路(平生路至850巷間)為利人、車分流，將於道路兩旁擺設交通錐設置行人專用道，並視人潮機動實施汽車單向(東向西)管制；管制區內僅得通行接駁車、公務車輛及當地住戶車輛。