影／網友票選全台必看 台南普濟殿燈會點燈了

相關新聞
影／全台最高光明燈 台南麻豆代天府引進電腦點燈2019-01-30 19:27
這家蛋捲黃牛全台第一？嘉義人：排隊的都是「職業級」2019-01-30 20:00
年前暖流 新北校長回家鄉送禮公所發禮金助清寒2019-01-30 19:32
調查站尾牙邀請官員民代 出席者不備禮不致詞化解質疑2019-01-30 19:20
台南違法托嬰中心遭查獲 停業竟還收托25幼童2019-01-30 17:16
鄉公所資源回收年賺200萬 張麗善率全縣清潔隊長取經2019-01-30 16:07
女力時代來臨 女兵變身女農務農有成獲表揚2019-01-30 16:04
台南裝置藝術「大魚的祝福」遭破壞 將加裝監視器2019-01-30 15:18
影／足甘心耶！幸福巴士駛入偏鄉載村民買年貨2019-01-30 14:52
白河好山好水 台南市民政局推薦新春賞遊2019-01-30 14:48
全台最多車的男人 收藏讓你看光光2019-01-30 14:28
現在拍照最美！太保花海滿開 週六吃免費壽司2019-01-30 12:41
張麗善催生 雲林生育津貼加碼最高一胎一萬五2019-01-30 11:28
影／老董收藏近3萬模型迴力車 春節上萬輛開放參觀2019-01-30 09:17
新春來打卡！ 新化林場原木打造小鹿斑比超可愛2019-01-30 07:57
日本450公分高「立佞武多」燈籠 即日起鹽水武廟展出2019-01-30 07:33
巴拉刈後天起禁用 續用要罰2019-01-29 23:59
苦撐10多年終於有廠商進駐 斗六棒球場廖了以接手營運2019-01-29 23:57
台糖設蚵殼廠 大林今辦說明會2019-01-29 23:57
新營後火車站 今天啟用2019-01-29 23:55
春節遊嘉返嘉 3路線公車免費搭2019-01-29 23:47
台南水利局長／李賢義 藉地形優勢擬治水策略2019-01-29 23:36
高鐵嘉義站 低碳轉運中心啟用2019-01-29 23:34
台鐵永康站改善 公車可停靠2019-01-29 23:27
蔡易餘賀年看板自嘲「妙餘如豬」網友大力按讚2019-01-29 22:15
打造全台最大文房四寶裝置藝術 書法家：越看越難過2019-01-29 22:10
台南美術館正夯 異人館搶先進駐奇美餐飲將登場2019-01-29 19:34
影／梨花茶席飄香 品阿里山茶預約高接梨2019-01-29 19:25
企業總座讀雲科大博士班 捐贈機械致詞要教授別當他2019-01-29 18:06
溪流排水圳遭棄52雞屍 嘉義縣追查斃死雞來源2019-01-29 16:42
嘉市議員郭明賓坦承賄選今請辭 檢方：尊重2019-01-29 15:47
震撼彈！涉賄嘉市議員郭明賓 臉書發表請辭聲明2019-01-29 15:40
影／台鐵永康站轉乘優化啟用 轉乘公車不再多走數百米2019-01-29 14:54
台南添球場 黃偉哲：盼壘球運動茁壯發展2019-01-29 14:06
拚過年前通車 台鐵新營後站30日啟用2019-01-29 13:52
春節疏運 雲林加開高鐵接駁車服務沿海居民2019-01-29 13:00
跟著茶香去旅行 阿里山四季茶旅首場春分草原茶會2019-01-29 12:07
保育鳥類頻現蹤 學甲濕地鳥況豐2019-01-29 10:42
翁章梁駕特斯拉 高鐵低碳轉運中心啟用驚呼連連2019-01-29 10:21
熱門文章
史懷哲教師自撞身亡 學生泣：謝謝你啟發我們的人生2019-01-29 23:17
好消息！台開「花鳥溫泉季」免費入園 初二起開放12天2019-01-30 07:57
西門町最正牛肉麵店花 三姐妹亮眼來自父母高顏值2019-01-30 11:37
獨／朱立倫「無名氏」友人 再捐新北2千萬要當侯友宜朋友2019-01-30 09:09
春節出遊小心！這測速桿限速30 啟用半個月開罰350萬2019-01-30 15:23
這家基隆老店免熄燈！陽光猛男暖心接棒扛招牌好滋味2019-01-30 12:32
張麗善催生 雲林生育津貼加碼最高一胎一萬五2019-01-30 11:28
這條路一「卡」10年 苗栗市公所協議價購通了2019-01-30 09:00
打造全台最大文房四寶裝置藝術 書法家：越看越難過2019-01-29 22:10
女縣長掃男廁！ 饒慶鈴：生平第一次2019-01-30 09:33
金門泡菜行銷兩岸 3青年創業 月賣萬餘瓶2019-01-29 23:49
柯文哲清晨視批發市場：保證不再發生菜價崩跌2019-01-30 08:07
盧秀燕訪市場 魚、果菜商：未來4年靠妳了2019-01-30 07:56
睽違四年 中台灣元宵燈會重返文心森林公園2019-01-30 11:09
宜蘭第一家 三代同堂完成預立醫囑2019-01-30 10:38
辣度達200萬！「死神」讓人頭皮發麻 不怕辣的放馬過來2019-01-30 08:14
要馬兒好又要馬不吃草 林茂賢嗆：蘭陽戲劇團裁撤算了2019-01-30 10:59
都市計畫既成道路不徵收 土地正義迢迢難以期待2019-01-30 09:01
桃園施作下水道 民眾抱怨連連2019-01-29 23:41
新營後火車站 今天啟用2019-01-29 23:55
苦撐10多年終於有廠商進駐 斗六棒球場廖了以接手營運2019-01-29 23:57
現在拍照最美！太保花海滿開 週六吃免費壽司2019-01-30 12:41
清除陰陽海邊坡浮石 濱海公路77.8K明雙向封2小時2019-01-30 17:14
前士林紙業大樓變青年旅社 摘老屋新生金獎2019-01-30 07:34
補助預算被刪 林姿妙：盼蘭陽劇團「薄利多銷」2019-01-30 00:05
來宜蘭出遊要注意 國五從初一開始高乘載管制2019-01-29 21:50
新北議員建議款 未來只能補助硬體設備2019-01-29 23:20
影／老董收藏近3萬模型迴力車 春節上萬輛開放參觀2019-01-30 09:17
「193線熱血教師」走了 同鄉：敬無法形容的教育家2019-01-30 15:06
新春來打卡！ 新化林場原木打造小鹿斑比超可愛2019-01-30 07:57
白河好山好水 台南市民政局推薦新春賞遊2019-01-30 14:48
蔡易餘賀年看板自嘲「妙餘如豬」網友大力按讚2019-01-29 22:15
葫蘆墩圳水枯魚死 台中「掀蓋」未做的重新評估2019-01-30 00:21
基隆除夕到初三路邊停車格免費 再加18項便民措施2019-01-30 07:33
2000萬購地 卡10年華民路通樂2019-01-29 23:57
影／駁二環境藝術超療癒！「遠心林」轉動演繹自然2019-01-30 15:30
提升行車安全 鄭文燦：花5百萬幫45輛公車裝安全系統2019-01-30 16:08
苗議員提案刪除議長主導審查會組成權力 表決未過關2019-01-30 14:53
鄉公所資源回收年賺200萬 張麗善率全縣清潔隊長取經2019-01-30 16:07
影／林彥甫正向抱罕病兒 生活點滴更精彩2019-01-29 21:49
留言