影／網友票選全台必看 台南普濟殿燈會點燈了

2019-01-30 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南中西區普濟殿晚間舉辦春節燈會點燈儀式，上千顆燈籠組成的燈海隧道美不勝收，展出一直到3月2號。

普濟殿春節燈會今年已經是第七屆舉辦，之前被網友票選為全台必看的春節10大燈會之一，去年參觀人次突破10萬人，今年在粉紅豬的領軍之下再度舉辦。

普濟殿春節燈會是由在地的小朋友手繪燈籠，組成燈籠隧道，是許多網友心目中最浪漫的春節打卡景點之一。