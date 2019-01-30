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年前暖流 新北校長回家鄉送禮公所發禮金助清寒

2019-01-30 19:32聯合報 記者邱奕能╱即時報導

新北市秀朗國小校長林文生是雲林子弟，曾就讀雲林土庫的馬光國小，今天他帶著全校師生的募集的800份鞋盒禮物回到母校，與這些「學弟妹」一起分享喜悅；褒忠鄉公所則發放春節獎金給鄉內弱勢家庭，讓鄉親在年節前夕，感受滿滿溫暖。

來自新北市秀朗國小募集的800個鞋盒禮物，是由雲林旅外鄉親發起為偏鄉小校所進行的禮物募集行動；秀朗師生捐贈約500盒、秀朗國小家長會捐贈約30盒，其餘愛的文化教育推廣協會、永和獅子會、雙和獅子會等單位捐贈的200多盒各式各樣的文具、保暖物品、保溫杯、鞋子、絨毛玩具等各種新品禮物。

林文生說，每個鞋盒裡還有「小秘密」，捐贈者會細心留下鼓勵及聯繫方式的小卡片，除了給偏鄉孩子打開希望及環保，並讓孩子收到禮物的同時獲得溫馨鼓勵，讓新年的歡樂氣氛及社會溫暖能夠持續擴散。

另，台塑麥寮汽電今年提撥241萬給褒忠鄉公所，公所決議將這筆錢用做照顧鄉內弱勢家庭的三節愛心禮金及急難救助補助金。

褒忠鄉長陳建名、台塑麥寮管理部副總經理陳文仰今天在公所前頒發禮金給鄉內120弱勢家庭，每戶低收入戶獲得3000元、中低收獲得2000元，其餘用於急難救助補助金，讓鄉民遭遇困難時，能有一筆資金周轉。

陳建名說，期望藉由企業及公所長期持續關懷弱勢之舉，將愛心擴至全村，建立一個充滿愛的褒忠鄉。

新北市秀朗國小校長林文生（右二）是雲林子弟，曾就讀雲林土庫的馬光國小，今天他帶著...
新北市秀朗國小校長林文生（右二）是雲林子弟，曾就讀雲林土庫的馬光國小，今天他帶著全校師生的募集的800份鞋盒禮物回到母校。記者邱奕能／攝影
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雲林縣褒忠鄉長陳建名。記者邱奕能／攝影
雲林縣褒忠鄉長陳建名。記者邱奕能／攝影
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褒忠鄉長陳建名（左七）、台塑麥寮管理部副總經理陳文仰（左六）今天在公所前頒發禮金...
褒忠鄉長陳建名（左七）、台塑麥寮管理部副總經理陳文仰（左六）今天在公所前頒發禮金給鄉內120弱勢家庭，每戶低收入戶獲得3000元、中低收獲得2000元，其餘用於急難救助補助金，讓鄉民遭遇困難時，能有一筆資金周轉。記者邱奕能／攝影
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弱勢家庭愛心

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