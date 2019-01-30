影／全台最高光明燈 台南麻豆代天府引進電腦點燈

2019-01-30 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



點光明燈電腦嘛吔通！香客鼎盛的台南麻豆代天府，斥資7、8百萬元，全面更新點燈系統，只要輸入代號或電話號碼，電腦就會尋找到點燈的位置，因啟用電腦尋號成本提高，光明燈也從200元調整到300元。

麻豆代天府總務組長楊泉鋒表示，廟內除光明燈高達6萬多盞，除光明燈外，還有平安燈，事業燈及功明燈、藥師燈等，讓民眾消災植福延壽及祈求財利 。南側的觀音寶殿，鎮座的觀音大士兩四周陳列光明燈，其中有一對高達120層的光明燈，廟方說是目前所知全世界最高的光明燈。

很多信眾喜歡選擇點觀音寶殿的光明燈，但因高達30公尺，上層的光明燈，工作人員必須搭吊車上去點燈，若民眾想看自己的光明燈，也必須搭吊車，會有安全上的疑慮。隨著時代演進，廟方也決定引進電腦尋燈系統，但更新經費不貲，先更新一半的電腦尋號系統。

更新的有後殿慧德寺多柱型，光明燈1萬4千760盞，藥師燈4920盞；另觀音寶殿圓錐型光明燈120層兩座，有1萬6千240盞，及藥師燈3320盞，楊泉鋒說，電腦科技點燈特色是民眾只要輸入代號或電話號碼，光明燈塔就會開始旋轉，接著屬於自己的光明燈就會開始閃爍，若民眾反映好就會全面更新為電腦尋號系統。