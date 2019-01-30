推病人自主法 嘉義市倡導自主尊嚴善終

2019-01-30 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



「病人自主權利法」本月6日正式上路，前立委楊玉欣、嘉義市長黃敏惠、各醫院院長、醫事公會理事長等，今天表態支持全亞洲第一部病人自主權利專法，宣導自主善終權的重要性，讓民眾能有尊嚴走完人生最後一哩路。

黃敏惠表示，病人擁有拒絕醫療權為國際趨勢，世界醫學會（WMA）提出拒絕醫療是病人的基本權利，也符合醫學倫理。病主法以病患為主體，確保病人有知情、選擇、決策的權利，並將善終權利擴及非末期病人。20歲以上完全行為能力人，可透過「預立醫療照護諮商」簽署預立醫療決定，決定自己處於特定臨床狀況（末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智及其他公告重症），可選擇接受或拒絕延長生命的醫療措施及人工流體餵養，擁有尊嚴善終的權利。

楊玉欣強調，病主法讓病患能活得更像人，死亡是每個人都要學習的課題，死亡也可能成為生命再創高峰的契機。

陽明醫院院長謝景祥談到，3年前病主法立法前夕，他積極說服醫師公會全國聯合會同意，並努力說服衛福部和專家學者，把診所列入諮商機構，以及諮商費用納入健保（目前無健保給付，民眾諮商必須自費，衛福部訂定諮商費用上限為3500元）。

為提高民眾諮商意願，陽明醫院提供600名免費諮商名額，以實際行動讓更多市民了解病主法，並完成簽署。希望健保署看到相關成效後，研議未來納入健保給付的可行性，減少痛苦的臨終無效醫療。