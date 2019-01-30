調查站尾牙邀請官員民代 出席者不備禮不致詞化解質疑

2019-01-30 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣調查站日前舉辦春節尾牙，邀請地方官員、立委等人出席，甚至還傳出原有人有意贊助摸彩品，經內部反應、局長制止後才「空手道」，此次尾牙也引發部分調查員質疑，內部活動為避嫌，傳統上不邀外人，這次「邀請許多地方人士出席適當嗎？」

嘉義縣調查站本月28日，在嘉義市某餐廳舉辦尾牙，據傳「前主任」打破幾十年傳統作風，調職前邀請嘉義縣長、立委，及部分地方人士參加，參與者原有意贈送摸彩品、人人有獎，引發部分調查員反彈，新到任主任也覺得不妥，經調查局長呂文忠制止，所有受邀者才「空手出席」。

「未送禮、沒致詞！」嘉義縣調查站主任高聰明說明，本月8日才到任，對於地方人士認識不多，因此同仁建議透過這次尾牙，邀請轄區縣長、故宮南院等主官，及二名立委參加，邀請時已告知不收禮，當天也未邀請來賓上台致詞。

他說，這次尾牙除調查站同仁，也邀請同仁家屬參加，當天所有費用，一部分由同仁攤提，多數由他和幹部自掏腰包，尾牙抽獎除長官提供獎金、紅包，也有部分過去同仁參與活動收到的禮贈品，沒有收任何官員、立委、民代贈禮。

高聰明說，剛到嘉義縣任職，因此尊重地方活動傳統，對於外傳邀請「地方人士」參加尾牙，他的印象中當天都是同仁親屬，及地方官員、立委，不記得有其他外人。