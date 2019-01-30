鄉公所資源回收年賺200萬 張麗善率全縣清潔隊長取經

2019-01-30 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



雲林縣二崙鄉公所垃圾回收、廚餘做成有機肥料有一套，平均每年為公所帶來200萬元收入，縣長張麗善今率環保局及縣內20鄉鎮清潔隊長，到二崙鄉參觀資源回收及生廚餘脫水發酵作業，期待要創造防範豬瘟、資源循環的雙贏環境。

二崙鄉長鍾福助指出，二崙鄉每天產生10至12公噸垃圾，垃圾分類從回收車上就已開始，回到清潔隊部後還會再把垃圾細分23類，力求確實回收。雖資源回收市場目前景氣較差，但二崙資源回收垃圾仍然炙手可熱。

張麗善今率團參訪二崙清潔隊，張也走到廚餘脫水粉碎設備前，彎腰捧起仍在製作中的有機肥嗅聞，並大讚「完全沒有臭味，只有滿滿的果香」相信製成的骨粉對農民定能助益良多。

張麗善表示，雲林縣垃圾問題嚴峻，縣府仍要呼籲落實源頭減量及垃圾回收再利用，也要如二崙鄉一般利用垃圾創造財源，增加約200萬收入。

張麗善說，雲林身為養豬大縣，針對生、熟廚餘縣府已做好配套規劃，二崙公所在生廚餘部分給予支持；熟廚餘就交由斗六、虎尾公所協助蒐集，並送往化製廠做成肉骨粉，讓廚餘脫胎換骨成為有機肥料。