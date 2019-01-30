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鄉公所資源回收年賺200萬 張麗善率全縣清潔隊長取經

2019-01-30 16:07聯合報 記者邱奕能╱即時報導

雲林縣二崙鄉公所垃圾回收、廚餘做成有機肥料有一套，平均每年為公所帶來200萬元收入，縣長張麗善今率環保局及縣內20鄉鎮清潔隊長，到二崙鄉參觀資源回收及生廚餘脫水發酵作業，期待要創造防範豬瘟、資源循環的雙贏環境。

二崙鄉長鍾福助指出，二崙鄉每天產生10至12公噸垃圾，垃圾分類從回收車上就已開始，回到清潔隊部後還會再把垃圾細分23類，力求確實回收。雖資源回收市場目前景氣較差，但二崙資源回收垃圾仍然炙手可熱。

張麗善今率團參訪二崙清潔隊，張也走到廚餘脫水粉碎設備前，彎腰捧起仍在製作中的有機肥嗅聞，並大讚「完全沒有臭味，只有滿滿的果香」相信製成的骨粉對農民定能助益良多。

張麗善表示，雲林縣垃圾問題嚴峻，縣府仍要呼籲落實源頭減量及垃圾回收再利用，也要如二崙鄉一般利用垃圾創造財源，增加約200萬收入。

張麗善說，雲林身為養豬大縣，針對生、熟廚餘縣府已做好配套規劃，二崙公所在生廚餘部分給予支持；熟廚餘就交由斗六、虎尾公所協助蒐集，並送往化製廠做成肉骨粉，讓廚餘脫胎換骨成為有機肥料。

縣環保局指出，去年雲林縣每人每天垃圾清運量約0.34公斤，全縣熟廚餘回收量單日最高達到48公噸，而如二崙鄉廚餘脫水粉碎設備在北港同樣有一套，但因相關因素未啟用，縣府正規劃將設備遷移到其他鄉鎮。

雲林縣二崙鄉公所垃圾回收、廚餘做成有機肥料有一套，平均每年為公所帶入200萬元收...
雲林縣二崙鄉公所垃圾回收、廚餘做成有機肥料有一套，平均每年為公所帶入200萬元收入，縣長張麗善今率環保局及縣內20鄉鎮清潔隊長，到二崙鄉參觀資源回收及生廚餘脫水發酵作業。記者邱奕能／攝影
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雲林縣長張麗善走到廚餘脫水粉碎設備前，彎腰捧起仍在製作中的有機肥嗅聞，並大讚「完...
雲林縣長張麗善走到廚餘脫水粉碎設備前，彎腰捧起仍在製作中的有機肥嗅聞，並大讚「完全沒有臭味，只有滿滿的果香」相信製成的骨粉對農民定能助益良多
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雲林縣二崙鄉公所垃圾回收、廚餘做成有機肥料有一套，平均每年為公所帶入200萬元收入，縣長張麗善今率環保局及縣內20鄉鎮清潔隊長，到二崙鄉參觀資源回收及生廚餘脫水發酵作業。記者邱奕能／攝影
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雲林縣二崙鄉公所垃圾回收、廚餘做成有機肥料有一套，平均每年為公所帶入200萬元收入，縣長張麗善今率環保局及縣內20鄉鎮清潔隊長，到二崙鄉參觀資源回收及生廚餘脫水發酵作業。記者邱奕能／攝影
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雲林縣二崙鄉公所垃圾回收、廚餘做成有機肥料有一套，平均每年為公所帶入200萬元收入，縣長張麗善今率環保局及縣內20鄉鎮清潔隊長，到二崙鄉參觀資源回收及生廚餘脫水發酵作業。記者邱奕能／攝影
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雲林縣二崙鄉公所垃圾回收、廚餘做成有機肥料有一套，平均每年為公所帶入200萬元收入，縣長張麗善今率環保局及縣內20鄉鎮清潔隊長，到二崙鄉參觀資源回收及生廚餘脫水發酵作業。記者邱奕能／攝影
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雲林縣長張麗善走到廚餘脫水粉碎設備前，彎腰捧起仍在製作中的有機肥嗅聞，並大讚「完全沒有臭味，只有滿滿的果香」相信製成的骨粉對農民定能助益良多
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廚餘張麗善資源回收

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