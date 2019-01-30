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影／足甘心耶！幸福巴士駛入偏鄉載村民買年貨

2019-01-30 14:52聯合報 記者卜敏正╱即時報導

公車來了！」嘉義縣東石鄉洲仔村「幸福巴士」去年8月1日通車，是全國第一條既有路線繞駛偏鄉村落公車路線，至今已服務千餘人次，嘉義區監理所今天結合在地社區舉辦「洲仔幸福巴士交通宣導」，鼓勵更多村民搭公車採買年貨，91歲阿嬤搭車採買返家表示，以前出門搭計程車每趟300多元，現在搭公車採買很方便，很感謝、足甘心耶！

聯合報系願景工程「體檢行的正義」探討偏鄉與都市高齡者交通困境，住東石洲仔村百餘名長輩若要外出，必須走1公里路到村外站牌等車，十分不便，許多長輩外出就醫、採買都不方便，去年5月報導見刊，獲時任交通部長賀陳旦重視，交通部派專人會同監理站、嘉義客運會勘、專案補助，目前每天早、中午及傍晚共有4班車，假日有5班車，方便村民搭乘。

嘉義區監理所李輝宏所長表示，洲仔村公車路線從試辦至今，全賴各單位共同努力促成，現在每班次平均有5到6人搭乘，今天透過社區「幸福巴士」活動，搭載近40名村民外出採購年貨，希望培養村民搭車習慣，能有更多人利用公車資源，未來希望可結合地方特色，不只讓村民出得去，還要讓旅客進得來，也可規劃搭公車觀光。

東石鄉洲仔村長鄭清木說，過去幾十年都沒有公車，很感謝聯合報報導後，讓公車駛入村內、村民有公車搭，學生也能搭車上學。

91歲阿嬤陳黃梅花開心說，過去沒公車，外出叫計程車到朴子市來回就要300元，現在不用錢就能搭公車到朴子採買，讓很多外地親友羨慕，很感謝大家幫助住在偏鄉的居民，真的「足甘心耶！」

嘉義區監理所今天結合在地社區舉辦「洲仔幸福巴士交通宣導」，鼓勵更多村民搭公車採買...
嘉義區監理所今天結合在地社區舉辦「洲仔幸福巴士交通宣導」，鼓勵更多村民搭公車採買年貨。記者卜敏正／攝影
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嘉義區監理所今天結合在地社區舉辦「洲仔幸福巴士交通宣導」，鼓勵更多村民搭公車採買...
嘉義區監理所今天結合在地社區舉辦「洲仔幸福巴士交通宣導」，鼓勵更多村民搭公車採買年貨。記者卜敏正／攝影
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「洲仔幸福巴士」今天搭載村民外出採買年貨。記者卜敏正／攝影
「洲仔幸福巴士」今天搭載村民外出採買年貨。記者卜敏正／攝影
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嘉義區監理所李輝宏贈送小紅包給搭公車村民。記者卜敏正／攝影
嘉義區監理所李輝宏贈送小紅包給搭公車村民。記者卜敏正／攝影
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公車巴士偏鄉

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