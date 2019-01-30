白河好山好水 台南市民政局推薦新春賞遊

2019-01-30 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市最北端白河區景致優美，除可登山，還有古剎，更有關子嶺溫泉，適合洗滌身心靈，台南市政府民政局長顏振標推薦，春節連假可來此賞遊。

顏振標表示，白河區得天獨厚，有台南市第一高峰大凍山（海拔1234公尺）、雞籠山（800公尺）等兩處最適合民眾登山，又有全國最獨特關仔嶺泥漿溫泉和溫泉旅館群，山間有虛無飄渺大仙寺、碧雲寺，更有桶仔雞和野菜等美食，繼續往南走市道175線即為著名的東山咖啡公路。

白河區長蕭福清說，春節來白河，可享受登山、拜廟、泡湯和吃美食悠閒生活，更可看到農村百花齊放的回田園美景，白河與後壁交界處的將軍埤水岸步道，約有200株南洋櫻，沿著埤岸種植綿延近800公尺，形成一片清淡粉霧，淡淡粉紅延著將軍埤邊，與埤水相互輝映，地點就位於林初埤木棉道附近，旁邊有小南海生態公園，適合來趟愜意散步之旅。