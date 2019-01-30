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白河好山好水 台南市民政局推薦新春賞遊

2019-01-30 14:48聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市最北端白河區景致優美，除可登山，還有古剎，更有關子嶺溫泉，適合洗滌身心靈，台南市政府民政局長顏振標推薦，春節連假可來此賞遊。

顏振標表示，白河區得天獨厚，有台南市第一高峰大凍山（海拔1234公尺）、雞籠山（800公尺）等兩處最適合民眾登山，又有全國最獨特關仔嶺泥漿溫泉和溫泉旅館群，山間有虛無飄渺大仙寺、碧雲寺，更有桶仔雞和野菜等美食，繼續往南走市道175線即為著名的東山咖啡公路。

白河區長蕭福清說，春節來白河，可享受登山、拜廟、泡湯和吃美食悠閒生活，更可看到農村百花齊放的回田園美景，白河與後壁交界處的將軍埤水岸步道，約有200株南洋櫻，沿著埤岸種植綿延近800公尺，形成一片清淡粉霧，淡淡粉紅延著將軍埤邊，與埤水相互輝映，地點就位於林初埤木棉道附近，旁邊有小南海生態公園，適合來趟愜意散步之旅。

顏振標說，市道172甲線白河通往後壁成排印度紫檀，冬天葉片都掉光，像枯枝般蕭瑟的景緻，自成一景；以及林初埤木棉花，主道全長約866點5公尺，全區共種植約790至800株，2015年獲選全球最美15條林蔭花道之一西班牙旅遊休閒網站Boredpanda列舉全球15大最夢幻樹蔭及花海漫步 道，包括希臘、德國、羅馬尼亞、瑞典、西班牙、澳洲、南非、義大利、巴西、美國及台灣共11個國家，「台南白河林初埤木棉花道」獲選第11名，是亞洲唯一上榜花道，目前有早花開出，預計3月將全數盛開。

市道172甲線白河通往後壁成排印度紫檀，冬天葉片都掉光，像枯枝般蕭瑟的景緻。圖/...
市道172甲線白河通往後壁成排印度紫檀，冬天葉片都掉光，像枯枝般蕭瑟的景緻。圖/台南市政府民政局提供
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白河好山好水，台南市政府民政局推薦新春可賞遊碧雲寺。圖/台南市政府民政局提供
白河好山好水，台南市政府民政局推薦新春可賞遊碧雲寺。圖/台南市政府民政局提供
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關仔嶺「水火同源」奇景，春節賞遊熱門景點。圖/台南市政府民政局提供
關仔嶺「水火同源」奇景，春節賞遊熱門景點。圖/台南市政府民政局提供
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白河溫泉旅館春節

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