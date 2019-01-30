影／老董收藏近3萬模型迴力車 春節上萬輛開放參觀

2019-01-30 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市無患子生技開發公司董事長王高榮收藏數以萬計日本迴力車、模型車，號稱「全台最多車的男人」，決定配合春節連假，即日起拿出兩萬多台珍藏「迴力車」開放參觀，有各式警用、消防、卡通、職棒、F1、重機超跑等等主題車，許多早已絕版，「歡迎愛小車民眾來觀賞」。

王高榮在老家台南安定廠區開設「古寶無患子故事園區」，原本展示的小車外，打開封存近20年珍藏日本「迴力車」展出，五花八門外型車種讓人眼花撩亂。

王高榮說，這回展出多種主題車，大略分為警車、消防車、美國職棒及日本職棒相關主題車及日本造型貨車、知名千萬超跑、「東瀛戰神」ＧＴＲ與原子小金鋼、Snoopy等卡通主題車，尤其數千輛迴力車同場展出，「相信車迷不會失望」。

這回還展出已絕版日本知名迴力車品牌「ＴＡＫＡＮＡ」系列，原版ＤＭ中有99輛車款造型，獨缺第100輛，王高榮設法取得收藏第100輛絕版車，十分珍貴。

王高榮說，民國85年開始收藏迴力車，以日本出產為主，當初因為看迴力車小巧可愛、還相當能跑兼具娛樂實用。 20多年來有些在台灣買，有些直接到日本採購，很多買了放到現在沒有拆封，早己忘了到底是什麼車種，為了讓車迷有機會近距離欣賞絕版車，特別趁過年拿出來與同好分享，歡迎大家一起來賞車。

為了收藏，王高榮只要到日本就會找迴力車收藏，也常拜託出國旅遊親友購買，「沒細算過到底收藏多少輛，實在太多了」，王高榮說，早期經常送人，近年忙於無患子事業，就多束諸高閣，現在還有一大間儲藏室放了數十箱未開封小車，迴力車至少兩萬多輛，廠區設計一整面牆展示迴力車。

模型小車不少絕版珍品價值與日俱增，王高榮舉例說，有輛卡通多啦A夢造型迴力車，幾年前國外拍賣網站紀錄拍賣價就達台幣3萬元，有些車還有鍘刀式車門，「車門可以打開，甚至休旅車內還有水上摩托車，非常精緻」。